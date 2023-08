Ingen måtte

få vite.



Men sannheten

var umulig å

holde tilbake. Hemmeligheten

som sjokkerte

Norge

Mette-Marit runder 50 år: Hemmeligheten som sjokkerte Norge

Tre år etter at de traff hverandre første gang i 1996, slo det for alvor gnister.

– Det var helt ellevilt! Jeg var så forelsket at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Jeg falt helt pladask, uttalte Mette-Marit i podkasten «The Kåss Furuseths» for tre år siden.

Men den store hemmeligheten ville paret holde for seg selv.

Etter et halvt år, sprakk planen. Og det som nå var i ferd med å skje, skulle endre alt for 26 år gamle Mette-Marit Tjessem Høiby fra Vågsbygd i Kristiansand.

Nå var det slutt på en anonym tilværelse som studerende alenemor til tre år gamle Marius, og ekstravaktene som servitør.

29. desember 1999 ble det fullt rabalder, da avisen Fædrelandsvennen skrev at hun og kronprins Haakon var kjærester. Slottet og paret var tause:

«Ingen kommentar.»

Men nå var det ingen vei tilbake – og Mette-Marit skulle snart erfare at hun måtte betale en høy pris for kjærligheten.

24 år senere runder Norges kronprinsesse 50 år – lørdag 19. august. Bursdagen feires privat sammen med familie og barn – prinsesse Ingrid Alexandra (19), prins Sverre Magnus (17) og eldstesønnen Marius (26).

I et intervju med Dagens Næringsliv fredag beskriver Mette-Marit alt oppstyret ved årtusenskiftet som utfordrende. Hun forteller også at hun har lurt på hvordan livet hennes ville ha sett ut, hadde hun ikke møt kronprinsen:

– Jeg aner ikke hva jeg hadde drevet med. Jeg tror det var veldig bra at jeg traff Haakon.

Hemmelige møter,

rykter

og splittelse Til slutt fikk kronprins Haakon nok.

Det var ikke bare lyden av The Cardigans, Marilyn Manson og Fatboy Slim som akkompagnerte sørlandsk idyll og måkeskrik under Quartfestivalen i Kristiansand den sommeren.

Blant tusenvis av publikummere oppsto det også søt musikk mellom tronarvingen og småbarnsmoren.

– Det er en klisjé, men det er jo en Askepott-fortelling, sier journalist og forfatter Kristin Storrusten, som har skrevet barneboken «Konge! – historien om Harald og kongehuset vårt».

– Riktignok kom hun ikke fra så fattigslige kår, men hun hadde skilte foreldre, var i et miljø hvor det ble eksperimentert med rus, fikk barn med en hun ikke var lenge sammen med. Så treffer hun kronprinsen, og ingen kan tro noe annet enn at de virkelig elsker hverandre.

Deres første møte var tre år tidligere.

Ifølge Fædrelandsvennen og boken «Prinsesse mot alle odds» var det deres felles venn Morten Andreassen som introduserte dem på Quartfestivalen i 1996. De store trekkplastrene den gang var Massive Attack, House of Pain og Nick Cave.

Haakon dro videre til USA for å studere – men kontakten var opprettet.

Fra sommeren 1999 var de blitt et par. Men kjærligheten ble holdt strengt hemmelig.

En desemberkveld samme år sto Mette-Marit og lille Marius ansikt til ansikt med Norges dronning.

Det første møtet skjedde i kronprinsens leilighet på St. Hanshaugen i Oslo, der den kommende svigermoren ble servert pasta med tunfisk fra boks – og oliven.

Over flere intervjuer med VG i 2017 beskriver kronprinsessen nervøsiteten den gang:

– Jeg vokste opp med stor respekt for monarkiet. Jeg husker godt da kong Olav døde og hvilken viktig begivenhet det var i mitt liv, uttalte hun.

Åtte år serverte hun landets dronning, moren til hennes kjæreste.

– Jeg husker jeg var veldig nervøs. Det er noe med det å ha en forestilling om noen – og så faktisk møte dette mennesket. Men jeg hadde en hyggelig opplevelse, og dronningen fikk meg til å føle meg så avslappet.

«Folkets ja til dronning Mette-Marit», «Folket støtter Haakons valg». Et par snaue uker etter at forholdet ble kjent for offentligheten, på nyåret 2000, kom de første positive meningsmålingene.

Men vinden snudde raskt, og det blåste opp til storm rundt det kommende kronprinsparet. Forholdet skulle føre til illsinte leserbrev og glødende tipstelefoner til avisredaksjonene.

Da Se og Hør våren 2000 refererte til en politirapport som angivelig beskrev Mette-Marits venner i et kriminelt miljø, ble det orkan i kastene. Hva slags dronningemne var dette?

Til slutt får kronprins Haakon nok.

Det ringer en telefon hos NRK Dagsrevyen. Nyhetssjef Tom Berntzen legger på røret og slår nummeret til reporter Terje Svabø:

«Kronprinsen har noe på hjertet, det er noe han vil si om en kjæreste og en mulig fremtidig kone.»

Svabø, som er på vei hjem fra helgetur i Vinje i Vest-Telemark, kjører rett til Skaugum. Dette er en historisk sjanse – vil kronprinsen for første gang bekrefte forholdet med Mette-Marit?

– Jeg møtte en meget godt forberedt ung mann, sier Svabø i dag.

– Vi tok en kjapp spasertur i hagen på Skaugum og gikk gjennom det han ønsket å si. Så satte vi oss ned og han kom med ordene som jeg aldri glemmer: «Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette-Marit». Vi brukte halve Dagsrevyen på denne saken.

I intervjuet 14. mai 2000 forteller Haakon om kjærestens «utagerende festing» i et housemiljø på tidlig 90-tallet.

Ordene fester seg. Snart skal Mette-Marit fortelle mer.

Alle foto: VG

I Mette-Marits hjemby på Sørlandet koker det. På et tidspunkt må avisen Fædrelandsvennen avvise innringere som vil tipse om henne, ifølge daværende politisk redaktør Beate Nossum.

– Unge folk syntes dette var stas, men de negative reaksjonene blant mange sørlendinger var både overveldende og overraskende sterke. Folk ringte inn eller skrev fortvilte leserinnlegg der de advarte mot at dette ville bety slutten for kongefamilien, det var spesielt at dette kom fra hennes egne.

Hun opplyser at ledelsen i avisen til slutt fikk nok. Folk ringte tipstelefonen bare Mette-Marit nærmet seg landsdelen.

Folk tipset om hvor paret var, hvem de satt sammen med på kafeer, at Mette-Marit sto i dokø på Quartfestivalen. Alt mulig, ifølge Nossum.

Etter bryllupet endret det seg raskt, understreker hun.

Mette-Marit fortalte til «The Kåss Furuseths» i 2021 at hun fremdeles ble dårlig av å tenke på denne første tiden.

– Jeg tror ikke at folk egentlig ønsker å være slemme, de ønsker bare noe å ha noe å snakke om, sa hun i podkasten.

– Det er noen perioder i livet, kanskje spesielt i den første fasen til meg og Haakon, som jeg ennå ikke greier å tenke på uten å måtte kaste opp. Det var så beintøft. Det var et enormt press, og jeg hadde ikke noe som helst erfaring.

Den lille

prinsessen

og opprøret Alt så perfekt ut. Men det var fra utsiden.

– Kaos. Det var kaos.

– Fortell mer?

– Det var kaos, men samtidig det å forsøke å ha noen rammer rundt seg i en brytningstid. Jeg reiste også til Australia i ett år – noe som kanskje var enda mer definerende for den jeg er blitt.

Slik oppsummerte Mette-Marit sitt ungdomsopprør, i et intervju med VG i 2017.

Hun hadde vokst opp som yngst i en søskenflokk på fire på Slettheia i Vågsbygd i Kristiansand. Faren Sven O. Høiby arbeidet som reklamemann og journalist i flere medier, mens moren Marit Tjessem var bankfunksjonær.

Da foreldrene ble skilt, var elleve år gamle Mette-Marit den eneste av søsknene som bodde hjemme. Hun ble i stor grad værende hos sin mor.

I tenårene spilte hun volleyball, danset ballett, sang i jentekor og var aktiv i speideren.

I 2019 åpnet hun mer opp om hvordan oppveksten på Sørlandet var for henne.

– Jeg vokste opp i en «poster-familie» på vellykkethet. Alle vi som levde i huset, visste at det ikke var sant, men sånn fremsto vi, fortalte hun etter at boken «Hjemlandet og andre fortellinger» ble utgitt.

Alle foto: Privat

Som barn beskriver hun seg som svært pliktoppfyllende og snill, og at hun var «helt innenfor boksen». Men så sa det plutselig stopp.

Mette-Marit har selv omtalt denne fasen i livet som et «helt ekstremt opprør». Noe hun for eksempel synliggjorde da hun i siste året på videregående barberte av seg alt håret.

– Jeg begynte å se at barndommen min hadde gjort noe med meg, og gikk gjennom en fase hvor jeg hadde i meg så mye vondt som måtte ut. Og det kom ut i sinne og sorg. Jeg greide ikke mer, i alle fall kunne jeg ikke leve opp til de forventningene andre hadde til meg. Det har jeg alltid kjent på, uttalte hun.

For de fleste havner slike ungdomsopprør etter hvert i glemmeboken. Men ikke for Mette-Marit.

Kampen for

kjærligheten «Jeg gikk i gatene i Oslo i regnet – og grein og grein.»

«Full storm rundt Haakons kjærlighet». «Kongen bør søke råd om Mette-Marit».

Slik lød overskriftene.

Det blir skrevet om angivelige politirapporter om Mette-Marits vennekrets, om fortiden hennes i housemiljøet, om kriminelle omgangsvenner.

Det blir lekket private bilder fra barneår og ungdomstid i Kristiansand – og fra utvekslingsåret i Australia.

Mette-Marit er nærmest fritt vilt og blir ofte fotfulgt av fotografer på gaten, når hun henter sønnen i barnehagen, og når hun er hjemme.

Lokalt i Kristiansand er faren til Mette-Marit en slags kjendis i bybildet. Mens de fleste vennene og øvrig slekt sier nei til alle intervjuer og holder en lav profil, mener Sven O. Høiby at åpenhet er naturlig.

Blant annet forsvarer han datteren en rekke ganger, for eksempel i et stort TV-intervju på NRK rett etter at forlovelsen er blitt kjent:

– Jeg tror ikke Mette-Marit ønsker å bli dronning, men påtar hun seg oppgaven, tror jeg hun vil klare den utmerket, sier Sven O. til programleder Knut Olsen i «Redaksjon 21».

Han tar også datteren i forsvar da et ukeblad litt senere skriver at Oslo-politiet er bekymret for sikkerheten hennes, fordi Mette-Marit angivelig har kontakt med personer i det kriminelle miljøet.

Mange av intervjuene og krumspringene Sven O. Høiby senere skal gjøre, skaper et turbulent forhold til datteren.

Mette-Marits far var gjest i bryllupet og senere i dåpen til Ingrid Alexandra i 2004. Der kunne alle gjestene i Slottskapellet plutselig høre en mobil som ringte høyt, mens en lett stresset Sven O. febrilsk fiklet i lommen.

Senere kom det frem at det var venninnen, den tidligere artisten Cowboy-Laila som hadde ringt, fordi hun syntes synd på ham som satt alene i kapellet.

Det hører med til historien at Sven O. og Cowboy-Laila stilte opp på en rekke ukebladreportasjer sammen og dro på flere spillejobber med artisten Sputnik.

Sven O. Høiby døde i 2007.

Trond Norén Isaksen, historiker og kongehus-ekspert, mener det er to grunner til at bakgrunnen til Mette-Marit ble så problematisk i starten.

– Det var en enorm kontrovers da forholdet ble kjent. Delvis fordi hun var alenemor, som jeg egentlig mener tyder på karakterstyrke, fordi hun tok grep og fikk orden på livet da hun ble gravid. Kontroversen var likevel mest fordi det ble sladret og spekulert vilt om den såkalte utagerende fortiden hennes.

Oppslutningen rundt kongefamilien fikk seg en stor knekk, og flere spådde monarkiets fall. Meningsmålinger viste at den folkelige støtten til kongehuset – som i store deler av etterkrigstiden hadde ligget stabilt på 80 prosent – sank helt ned til 59 prosent.

– Det ble erklært som en krise, påpeker Trond Norén Isaksen.

Presset blant folket og i media førte til at kronprinsen i mai 2000 brøt med monarkiets prinsipper og gjorde noe en europeisk tronarving aldri tidligere hadde gjort: Bekreftet et forhold før en forlovelse er inngått – i beste sendetid.

I intervjuet med Terje Svabø understreket Haakon:

– Tidsaspektet her har kanskje ikke kommet godt nok frem. På begynnelsen av 90-tallet vokste det frem en ungdomskultur i Oslo som gjerne refereres til som housemiljøet. Og det er klart at der er det relativt utagerende festing.

I dag mener forfatter Kristin Storrusten at deler av det norske folket også hadde vansker med å akseptere at en borgerlig alenemor skulle bli tatt inn i de rojales rekker.

– For tiden leser jeg biografien om Alf Prøysen, og han er opptatt av jenter som havner «i uløkka». Det er ikke mange generasjoner siden det var forferdelig vanskelig å få barn utenfor ekteskap. Selv om mye har endret seg de siste årene, er det ikke tvil om at dét gjorde det ekstra vanskelig for det norske folk å akseptere Mette-Marit.

Så vanskelig er presset utenfra at det unge paret på et tidspunkt før bryllupet bestemmer seg for å ta en pause.

– Det var en helt uvirkelig situasjon. Jeg hadde jo et barn. Vi hadde bestemt at dette skulle være over en stund – at det ble for vanskelig, fortalte en åpenhjertig Mette-Marit til Thomas Numme og Harald Rønneberg i «Senkveld» i forbindelse med bryllupsdagen i 2011.

– Det var som tatt ut av en romantisk film. Jeg gikk i gatene i Oslo i regnet – og grein og grein.

Alle foto: VG

Vendepunktet for det kommende kronprinsparet kommer først etter at de holder en pressekonferanse – bare dager før bryllupet skal stå.

En tydelig preget Mette-Marit, 28 år gammel, tar ordet foran de over 100 oppmøtte pressefolkene.

– Mitt ungdomsopprør har fortont seg ganske mye sterkere enn mange andres, tror jeg, og på den tiden var det viktig for meg å leve på tvers av det som var akseptert. Det har også ført til at jeg har levd ganske utsvevende. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg.

– Hun tok selv tyren ved hornene, mener Trond Norén Isaksen i dag.

– Mette-Marit sa at hun angret på fortiden sin. Hun beklaget og tok avstand fra rusmidler. Hun la diskusjonen død ved å gå ut og ta tak i det folk hadde snakket om i månedsvis.

Kristin Storrusten trekker denne pressekonferansen i 2001 frem som den viktigste milepælen Mette-Marit har lagt bak seg.

– Hun fortalte om fortiden sin på en ærlig og ordentlig måte. Jeg tror kronprins Haakon snakket på vegne av flere da han etterpå sa: «Det ække’ rart jeg er glad i denne jenta.»

Møtet med

dronning-

skolen Bare én person hadde kjent på kroppen hva Mette-Marit skulle gjennom.

Hvordan er det for en helt vanlig norsk kvinne plutselig å bli innlemmet i de kongeliges rekker?

Kun én kvinne hadde samme erfaring her til lands: Mette-Marits svigermor.

Dronning Sonja er blitt trukket frem som en uvurderlig støtte for kronprinsessen.

– Jeg har veldig mange minner fra de første samtalene på Skaugum, der vi satt i røykeværelset, fortalte Mette-Marit i et intervju med VG i 2017.

– Det var en turbulent tid. Det som slo meg aller først, var den varmen som min svigermor og svigerfar hele tiden viste oss. Den har vært utrolig viktig og gjorde noe med hele forholdet mellom Haakon og meg, slik at vi kunne ta det videre.

Så fort Mette-Marit kommer inn i familien, står det klart et kontor til henne på Slottet. Kronprinsessen går introduksjonsprogram hvor hun får lære å kjenne huset, systemet og medarbeiderne.

De siste tiårene har hun engasjert seg i flere hjertesaker, som blant annet kampen mot hiv/AIDS, litteratur, psykisk helse, miljø og bærekraft.

– Litteraturen er blitt hovedfokuset, og hun har frontet dette lenge blant annet gjennom Litteraturtoget, påpeker Trond Norén Isaksen,

Mette-Marit leder en årlig togreise fullspekket med litteratur. Toget stopper innom ulike steder i landet, hvor det arrangeres litterære møter med forfattere og folk.

I «Hjemlandet og andre fortellinger», boken Mette-Marit utga i 2019, var Geir Gulliksen medforfatter. Han mener kronprinsessen er klar for flere oppgaver.

– Hun burde ha et litteraturprogram på TV der hun kan lede samtaler om gode bøker og alt som virkelig betyr noe, sier han til VG.

– Jeg har dessuten opplevd henne som en spesielt god leser, en som alltid kan peke på det punktet i en tekst der det virkelig brenner.

Kristin Storrusten mener Mette-Marit har hatt stor betydning for Norge og det moderne monarkiet.

– Hun bekrefter at det norske kongehuset er basert på menneskelighet og kjærlighet. Hun har ikke en dråpe «blått blod» som kan knytte diplomatiske forbindelser – slik fortidens prinsesser skulle ha – men viser seg varm og kjærlig for ektemannen, barna, svigerforeldrene og dem rundt seg.

Alle foto: VG

I en periode over flere år fikk Mette-Marit kritikk for luksusferier, dyre designerklær, håndvesker og ikke minst bruk av ekte pels.

Hun og Slottet ble også beskyldt for å ta imot gratis eller rabatterte designerklær, som promoterte merkevarene når hun brukte dem.

Det toppet seg da kronprinsparet ble avbildet på luksusyachten «Mia Elise» sommeren 2015, og det viste seg at leieprisen var to millioner kroner per uke.

Trond Gunnar Nordby, professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener kronprinsessen har forandret seg de siste årene.

– Etter de famøse luksusferiene i Karibia og Middelhavet har hun endret stilen helt. Nå er det turene hennes med et boktog som preger offentligheten, sier han.

– Slottet og kronprinsparet er en PR-fabrikk som blir flinkere og flinkere. Jeg ønsker henne lykke til videre – selv om jeg er erklært republikaner.

Familiearven

– og utfordringene Hun har vunnet folkets hjerter. Men kjemper fortsatt en personlig kamp.distinctio

De siste 20 årene har kronprinsparet og familien hatt adresse på Skaugum i Asker.

– Asker handler aller mest om familielivet, og det er jo ikke så annerledes enn for alle andre. Det å være mamma, det å passe på at vi har et godt familieliv – det er det Skaugum handler om for meg, beskrev Mette-Marit i et VG-intervju i 2017.

Historiker Isaksen mener at Mette-Marit for lengst er akseptert av det norske folk.

– Hun er omgjengelig, menneskelig og har varme. Hun er lettrørt og viser følelser på godt og vondt. Hun klarer også vise at de er en familie med sine utfordringer – akkurat som alle andre, sier han.

Mette-Marit har også vært opptatt av å skjerme barna og la dem få leve et så normalt liv som mulig.

– Vi har for eksempel sett mye mindre til Sverre Magnus og Ingrid Alexandra enn det vi så til Haakon og Märtha Louise da de var tenåringer. Barna til Mette-Marit og Haakon har stort sett kun vist seg offentlig på 17. mai og ved enkelte store jubileer.

Også Storrusten trekker frem varmen til kronprinsessen.

– Hva som er idealer i et samfunn, endrer seg, men hun uttrykker seg med mye kjærlighet og stolthet for barna og mannen, uten at det later til å være en perfekt fasade, sier hun.

Foto: Det kongelige hoff og VG

For selv ikke kongelige er skånet fra livets realiteter.

I 2017 melder Slottet at Mette-Marit har fått krystallsyken. Sykdommen arter seg som anfall av kraftig svimmelhet, som utløses ved spesielle bevegelser av hodet, ofte når pasienten snur seg eller setter seg opp i sengen.

Plutselig må Mette-Marit avlyse flere av sine planlagte reiser og offisielle plikter.

Et knapt år senere blir det også kjent at hun er rammet av den kroniske sykdommen lungefibrose. Mette-Marit skal ha båret på sykdommen i flere år, men får diagnosen først i 2018.

Sykdommen arter seg ved at det dannes arr i lungevevet, med kortpustethet, tørrhoste og åndenød som symptomer.

Mette-Marit får behandling ved Rikshospitalet i Oslo.

– Jeg tror jeg skammer meg litt for at jeg er syk. Eller, jeg vet at jeg skammer meg ganske mye for det, sier hun i 2021 til «The Kåss Furuseths».

– Etter at jeg ble syk og fikk en diagnose, er det noe veldig sårt med det at jeg ikke kan være den som alle forventer og ikke ha den arbeidskapasiteten som jeg hadde før.

Snart har Mette-Marit levd lenger som en del av kongefamilien enn utenfor. Om noen år vil hun selv overta tronen sammen med sin ektemann.

– Det vil bli den virkelige store milepælen i hennes liv, sierTrond Norén Isaksen.

Historikeren mener det teller til det fremtidige kongeparets fordel at kong Harald har vært svært inkluderende – i kontrast til sin far kong Olav, som Isaksen beskriver som mer autoritær.

– Kong Harald har gjort kongefamilien til et team som samarbeider. Både dronningen og kronprinsparet blir rådspurt og tatt med i diskusjoner. På den måten vil overgangen til tronen bli mindre for Mette-Marit og Haakon enn den var for Harald og Sonja.

Men den største utfordringen kongefamilien står overfor i fremtiden, er Mette-Marits sykdom, mener Isaksen.

– Hun har en sykdom som gjør at om hun ikke hadde vært kronprinsesse, ville hun kanskje vært uføretrygdet. Hun har tilpasset seg ved at hun ikke lenger har så mange offisielle oppdrag.

86 år gamle kong Harald har de siste årene trappet ned på offentlige oppdrag på grunn av helsen. Dette har ført til at kronprins Haakon i perioder har «arbeidet for tre», ifølge Isaksen.

I fjor sa Märtha Louise fra seg sine offisielle oppgaver for kongehuset, etter en lang debatt om uklare skiller mellom prinsesserollen og de kommersielle interessene hun har sammen med forloveden Durek Verrett.

– Det er uforutsigbart hva Mette-Marit kan delta på. Kronprinsparet har til nå vanligvis lagt seg på en policy hvor kronprinsen er med henne på reiser, i tilfelle kronprinsessen må kaste inn håndkleet, sier Isaksen.

– Problemet fremover oppstår når det ikke er flere å spille på, og muligheten for kongefamilien til å spre seg reduseres. Det er ikke så mange å fordele oppgavene på.

I fredagens intervju med DN åpner Mette-Marit selv opp om hvordan sykdommen påvirker livet hennes.

– Jeg skjønte fort at den kom til å ha såpass stor betydning for arbeidshverdagen min at jeg ikke kunne la være å fortelle om det, sier hun.

Hun forteller at følelsen av ikke å mestre er litt vanskeligere nå enn den var tidligere.

– Det er selvfølgelig ganske sårt. Jeg ønsker jo helst å bidra positivt i livet.

Mette-Marit røper også at hun tenker forbausende lite på at hun en gang vil bli Norges dronning.

– Det er en oppgave – hvis det skal skje, hvis det kommer til å skje – som jeg går inn i med stor ydmykhet. Men vi er så heldige i landet vårt at vi har verdens nydeligste og fineste dronning, og jeg slipper heldigvis å tenke for mye på det. Jeg tenker faktisk forbausende lite på det, sier hun i DN-intervjuet.

– Jeg er her og nå, jeg planlegger ikke så mye for fremtiden.