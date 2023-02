MÅ HVILE: Kong Carl Gustaf av Sverige i Trondheim i 2020.

Kong Carl Gustaf er operert

Det svenske kongehuset melder at den planlagte operasjonen av kongen (76) var vellykket.

Det var i forrige uke at hoffet meldte at kong Carl Gustaf skulle opereres i hjerteområdet, og at det dreide seg om et kikkhullsinngrep.

Kongehuset opplyser på sine nettsider at operasjonen ble utført mandag formiddag – ved hjelp av kateterteknikk kateterteknikkEn hjertekateterisering er en undersøkelses- og behandlingsmetode hvor tynne plastrør føres inn i de store blodårene og fram til hjertet for å gjøre målinger og for å gi kontrast til røntgenundersøkelser av hjertet og de store kar. i hjerteområdet.

«Operasjonen har gått som planlagt, og kongen har det bra», heter det i kunngjøringen.

Det meldes videre at kongen takker for all støtte og den varmen som er vist ham.

«Han er takknemlig for det svenske helsevesenet.»

Svenskekongens planlagte oppdrag i persioden 20. februar og 3. mars er usatt til senere i år. Kongen anbefales nå å ta det med ro.

På barnebarnets bursdag

Kongens inngrep fant sted på fødselsdagen til ett av hans syv barnebarn.

Prinsesse Madeleine (40), som sammen med familien bor i Florida, delte mandag dette bildet av datteren Leonore på Instagram:

«Ni år i dag! Gratulerer så mye med dagen til vår skjønne Leonore, som stråler hver dag», skriver den stolte mammaen.