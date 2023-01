Antirasistisk Senter etter Atle Antonsen-comeback: − Dårlig vurdering

Komiker Atle Antonsen er fredag tilbake i «Misjonen». Hatem Ben Mansour i Antirasistisk Senter mener comebacket er for tidlig.

– Jeg syns det er en dårlig vurdering av både P4 og han. Når han gjør dette så velger han jo å retraumatisere Sumaya, og han risikerer å retraumatisere andre mennesker som blir utsatt for rasisme, for man ser så tydelig at det betyr ingenting – det får ingen konsekvenser, sier Ben Mansour til VG.

Antonsen er tilbake i studio etter han i november ba om fritak fra radioprogrammet etter det ble kjent at Sumaya Jirde Ali anmeldte ham for hatefulle ytringer. Saken ble henlagt av statsadvokaten, så påklaget Antirasistisk Senter og Ali selv, og til slutt henlagt av riksadvokaten.

I direktesendingen fortalte Antonsen at han rømte landet i skam etter at hendelsen ble kjent offentlig.

Han sa også at han ikke ville uttale seg detaljert om hendelsen fordi han ikke ønsker at Ali «skal få noe mer dritt og sjikane på grunn av» ham.

– Feigt

– Hovedtanken er jo at han ved å gjøre det gjennom sitt eget program tar veldig regien over det. Helt fint at han skammer seg, men han sørger jo for at han ikke får noen kritiske spørsmål, sier Mansour.

– Det tenker jeg er litt rett og slett feigt. Folk flest som ikke har en egen plattform, ville måtte stilt opp med kritiske spørsmål hos en ordentlig journalist, ikke bare koseprate med bestekompisen sin.

– Du sier at «det får ingen konsekvenser», men det har fått noen konsekvenser for Antonsen – han har mistet jobber. Når skal han få begynne å jobbe igjen?

– Jeg ville tenkt at mens det fortsatt er oppmerksomhet rundt saken, er det unaturlig at han kommer tilbake i en så profilert rolle hvor han fortsatt har det store ytringsrommet. Ofte er sånt litt glemt i folks bevissthet etter en seks måneders tid, og da ville det kanskje være mulig å komme tilbake uten å retraumatisere så mange.

– Så du mener han kommer tilbake for tidlig?

– Ja, det er det jeg tenker. Han har vært ganske tydelig på at han ikke er rasist, og tydelig sagt unnskyld, men kanskje han mangler litt forståelse for at folk trenger litt tid for å komme over slike hendelser, sier Mansour.

P4: – Uttrykt sterk anger

P4 bekreftet mandag at Atle Antonsen skulle komme tilbake til «Misjonen» på radio og i podkast.

– En viktig avklaring i denne sammenheng er at Riksadvokaten i sin begrunnelse for henleggelse så tydelig konkludert med at saken «må forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme», sa ansvarlig redaktør og administrerende direktør i P4-gruppen, Kenneth Andresen.

– Atle har også beklaget episoden på det sterkeste og uttrykt sterk anger. Han har vært programleder hos oss gjennom mer enn 15 år og når konklusjonen fra påtalemyndigheten er så tydelig, mener vi det er klart for at Atle kommer tilbake til sine oppgaver hos oss, fortsetter Andresen.

– Umulig for henne å kunne gå videre

Onsdag la Sumaya Jirde Alis venninne Hasti Hamidi ut et innlegg på Facebook. TV 2 fikk tillatelse til å omtale innlegget.

Der skrev Hamidi blant annet at dette preger Sumayas hverdag, og at stadige henvendelser om saken «gjør det umulig for henne å kunne gå videre».

«Og i tillegg må hun finne seg i at en mann som ydmyket henne på det groveste så kort tid senere igjen er synlig», skrev hun videre.

ANMELDTE: I november fortalte Jirde Ali i et langt innlegg på Facebook om hendelsen på Bar Boca, som hun anmeldte.

Det var i november det ble kjent at Antonsen ble anmeldt for hatefulle ytringer, av den profilerte samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali, etter en episode på utestedet Bar Boca i Oslo.

På utestedet skal Antonsen ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der.

Riksadvokaten beskrev episoden i sin avgjørelse om henleggelse som «et lite vellykket forsøk på satire over rasisme».

