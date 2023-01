STORM: Jeremy Clarkson brukte sterke ord om vhertuginne Meghan.

Jeremy Clarkson sier han har beklaget til Harry og Meghan

«Top Gear»-programleder Jeremy Clarkson (62) skapte oppstandelse da han før jul slengte med leppa om hertuginne Meghan (41).

Artikkelen oppdateres.

I et innlegg i den britiske avisen The Sun i desember, skrev Clarkson at han «hatet» hertuginne Meghan, og ville at hun skal gå naken i gatene – og at folk skulle «kaste ekskrementer på henne.

Han gikk kort etter ut og beklaget på Twitter. Nå forklarer TV-kjendisen på Instagram at han også har tatt direkte kontakt med hertuginne Meghan og prins Harry (38).

Ifølge Clarkson sendte han en e-post til hertuginnen og prinsen 25. desember, hvor han beklaget for uttalelsene.

«Jeg skrev til alle som jobber for meg, og forklarte hvor lei meg jeg var. Og på 1. juledag sendte jeg en e-pst til Harry og Meghan i California for å si unnskyld til dem også», skriver Clarkson.

Han skriver videre at han var opprørt over det de hadde sagt på TV, men at språket han hadde brukt i spalten sin, var «uverdig».

«Og at jeg var oppriktig lei meg», gjentar han.

Han opplyser i innlegget at telefonen hans ikke sto stille etter at han hadde skrevet i The Sun.

«Veldig nære venner var rasende», skriver han og legger til at han selv var kjempeflau.

Claarkson sier at til og med hans egen datter gikk ut på Instagram og refset ham. 62-åringen sier at han veldig raskt skjønte hva han hadde gjort.

Men da var det for sent.

«Jeg hadde en scene fra «Game of Thrones» i ttankene, men jeg glemte å nevne det», siert han om ekskrement-utspillet.

«Vanligvis leser jeg opp det jeg har skrevet til noen andre før jeg sender det inn. Men jeg var hjemme alene den skjebnesvangre dagen, og hadde det travelt. Så da jeg var ferdig, trykket jeg bare send», er noe av det han skriver.