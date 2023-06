ANNONSERER NYHET: Skuespilleren Jonah Hill har blitt far.

Skuespiller Jonah Hill er blitt pappa

«Superbad»-skuespilleren og kjæresten Olivia Millar har blitt foreldre. Det bekrefter en talsperson til People.

De to har vært et par siden i fjor, og ble først sett sammen i september.

Barnets navn og kjønn er ikke kjent.

The Daily Mail har tidligere omtalt Olivia Millers voksende mage.

Jonah Hill er kjent fra roller i filmer som «Superbad», «Knocked Up», «21 Jump Street», «This Is the End» og «22 Jump Street».

Nylig har han også regissert en Netflix-dokumentar hvor han utforsker sin egen mentale helse sammen med en terapeut.

39-åringen fortalte for få måneder siden at han har slitt med angstanfall i over 20 år, at han vil ta en en pause og ikke kommer til å promotere sine kommende filmer.