BLIR MAKKERE: Katrine Moholt og Andreas «TIX» Haukeland.

Ny jobb for Katrine Moholt og TIX

TIX (30) og Katrine Moholt (49) skal lede «Sommerfest fra Telemark».

Det melder TV 2.

Andreas «TIX» Haukeland og Katrine Moholt blir programlederduo for «Sommerfest fra Telemark».

Showet, som sendes fra Lunde sluse i Nome, sendes sankthansaften og er blitt en tradisjon for kanalen.

– Jeg gleder meg masse og jeg føler at jeg tar opp «Allsang»-tradisjonen, sier Moholt i pressemeldingen.

I år blir det nemlig ikke noe «Allsang på grensen», siden programmet ble nedlagt etter fjorårets sesong.

– For meg er det ingen sommer uten TIX, Staysman og mange av de andre fantastiske artistene vi har med oss, legger programlederveteranen til.

– En fest

TIX, som også er programleder for «Paradise Hotel» på TV 3 sammen med Triana Iglesias (41), er svært fornøyd over enda en jobbmulighet.

– Det å være programleder sammen med Katrine, er ikke hver dag man får mulighet til å gjøre, så bare det er en fest i seg selv, sier popartisten.

I fjor var TIX med som artist under «Sommerfest fra Telemark».

– Jeg føler at mange rundt meg snakker om at det å være programleder er stress, men jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det. Jeg tar veldig lett på det, men det er sikkert fordi jeg har Katrine ved siden av meg, sier han.

Artister som skal opptre, er Marcus & Martinus, Hagle og Staysman, Wig Wam, Carina Dahl, Anita Skorgan og Bettan, samt Louisiana Avenue.

Selve showet spilles inn 21. juni, men sendes altså på TV 2 Direkte og TV 2 Play 23. juni.

Moholt har for øvrig flere jern i ilden. Hun er vel å merke ferdig som programleder for «Skal vi danse», men dukker snart opp i et nytt TV-konsept om barneoppdragelse.

Marcus & Martinus er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.