Prinsesse Märtha Louise i oktober 2022.

Prinsesse Märtha Louise om presset fra mediene: − Jeg fikk en dyp depresjon i 20-årene

Prinsessen møter norske redaktører på mediekonferanse i Bergen. – Media har vært veldig stor del av livet fra start.

Det er drøye to uker siden prinsesse Märtha Louise (51) møtte landets journalister på den årlige SKUP SKUPStiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har som formål å inspirere til undersøkende journalistikk i norske medier. Den årlige såkalte SKUP-konferansen arrangeres i Tønsberg, hvor det blant annet deles ut priser for som regnes som de viktigste utmerkelsene for undersøkende journalistikk i Norge.-konferansen.

Der kom hun med krass kritikk mot pressen.

I dag, klokken 11.30, møter hun Hanne Skartveit (politisk redaktør i VG) foran norske redaktører på Medieleder-konferansen Medieleder-konferansenMedielederkonferansen i regi av Mediebedriftenes landsforening og Redaktørforeningen skjer som alltid i forkant av Mediedagene. i Bergen, der også Nordiske Mediedager Nordiske MediedagerNordiske Mediedager er Nordens største årlige mediefaglige konferanse og samler hvert år rundt 2000 deltakere fra hele spekteret av bransjen, ifølge Nordiske Mediedagers nettside. går av stabelen denne uken.

Skartveit spør om hvordan det var å vokse opp som prinsesse.

– Media har vært veldig stor del av livet fra start. Det har vært veldig invaderende, sier prinsessen fra scenen.

–Jeg følte at jeg ikke hadde noe sted jeg kunne gjemme meg, eller noe privatliv. Alt var offentlig. Og jeg fikk vite at det hadde pressen rett på, fordi jeg var en offentlig person.

Videre åpner prinsessen opp om årene som ung, ungdom og ung voksen, og sier at pressen fulgte etter henne og blant annet var til stede da hun tok lappen. Det føltes veldig invaderende, sier hun og legger til pressen også fulgte henne etter henne på vei til skolen.

– Jeg fikk en dyp depresjon i 20-årene på grunn dette.

Märtha forteller at hun begynte å gå til psykolog på grunn av presset. Hennes «løsning» på problemet var å banke på vinduene til journalistene og fotografen som fulgte etter henne og konfrontere dem med hvorfor de gjorde det.

– For meg har det vært forskjellige medier. Da jeg var ung var det VG og Se og Hør som var verst. Nå er det Dagbladet og Se og Hør. TV 2 har ikke heller gått «helt klar». De har jo også fulgt etter meg med flere kameraer.

Tidligere i år gjorde hun et intervju med SVT som vakte oppsikt, blant annet fordi hun sa at hun er Norges mest kritiserte person.

Hun sa også at kritikken i media bidro til de psykiske problemene Ari Behn hadde, i forkant av at han tok sitt eget liv.

Skartveit spør Märtha om hun mente at pressen hadde skylden.

– Jeg har jo også vært veldig langt nede på grunn av pressen, jeg tror man må ta innover seg som journalist at det er veldig belastende å bli negativt fremstilt hele tiden i pressen, over lang tid, og at det er negativt for den mentale helsen, det er det.

VG oppdaterer saken.

