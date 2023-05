ELSKET MOTIV: Nederst på kjolen ser du at det er brodert inn en hund på hver side.

Nye bilder: Dronning Camilla med kjolehilsen til hundene

Det britiske kongehuset er eksperter på symboler og ritualer. Og nederst på kjolen til dronning Camilla ser du en helt spesiell hilsen til noen hun er ekstra glad i.

For dronningen har nemlig to hunder av rasen Jack russell-terrier som heter Beth og Bluebell.

Detaljen kom til syne på et av flere nye, eksklusive bilder som Buckingham Palace har delt lørdag kveld. Et av bildene viser Camilla idet hun blid og tilsynelatende glad kommer tilbake til palasset etter kroningsseremonien.

1 / 2 Her er Camilla med de to hundene "Bluebell" (brun) og Beth (svart) Når man zoomer inn ser man to forseggjort broderte hunder på bunnen av kjolen. Her er Camilla med de to hundene "Bluebell" (brun) og Beth (svart)

Buckingham Palace har også delt ut bilder av paret som poserer sammen innenfor palassets vegger, tilsynelatende like etter at de har kommet tilbake fra kroningen.

Men kanskje det mest spektakulære, og et bilde som kommer til å gå inn i historiebøkene er bildet som viser det nykronede kongeparet bakfra, når de vinker til folkehavet foran palasset.

Vi får også et lite innblikk i nærheten mellom de to i det som også for dem er et stort og historisk øyeblikk.

Og slik så flyshowet ut for kongeparet. Røykskyene er i de britiske fargene. Showet skulle vært mye større, men ble nedskalert på grunn av været.

Det offisielle programmet for lørdag 6. mai er slutt, men i morgen søndag 7. mai skal avholdes en konsert til ære for det nykronede paret.