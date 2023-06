I JORDAN: Kronprins Haakon i det kongelige bryllupet torsdag.

Kronprins Haakon dukket opp i kongelig luksusbryllup

Reiste alene til Jordan for å overvære bryllupet til Jordans kronprins Hussein og Rajwa Alseif.

1700 gjester, deriblant også prins William og prinsesse Kate, var ventet til mottakelsen i Jordans hovedstad Amman torsdag.

Kronprins Haakon kom tilsynelatende alene til seremonien.

Opptredenen var en del av den norske kongefamiliens offisielle program.

Bryllupet mellom kronprins Al Hussein bin Abdullah ll (28) og arkitekten Rajwa Khalid Alsein (29) finner sted i Zahran-palasset.

Også kronprinsens foreldre, kong Abdullah ll og dronning Rania, giftet seg der i 1999.

Kronprinsparet har vært forlovet siden august i fjor.

The Daily Mail har skrevet at prins William og prinsesse Kate ble observert på et femstjerners luksushotell i Amman i forkant av bryllupet torsdag.

BRUDEPARET: Kronprins Hussein (28) og Rajwa Al Saif.

Representanter fra Europas kongehus var på plass i bryllupet. Se bildene av gjestene her:

1 / 5 FRA STORBRITANNIA: Prinsesse Kate og prins William. FRA DANMARK: Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik. FRA SVERIGE: Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel. FRA NEDERLAND: Dronning Maxima og kong Willem-Alexander. FRA USA: Førstedame i USA, Jill Biden, og hennes datter Ashley. forrige neste fullskjerm FRA STORBRITANNIA: Prinsesse Kate og prins William.