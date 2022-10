KRITISERER: Modell Emily Ratajkowski anklager «Blonde» for å vise kvinnelig smerte som en fetisj.

Emily Ratajkowski kritiserer Marilyn Monroe-film: Seksualiserer kvinnelig smerte

Den amerikanske modellen tyr til TikTok for å uttrykke sin misnøye over den nye Marilyn Monroe-filmen «Blonde». Hun anklager den for å seksualisere smerte og sorg i kvinners liv.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Filmen hadde premiere 30. september på Netflix og det var knyttet stor spenning i forkant.

Modell og forfatter Emily Ratajkowski la fredag ut et innlegg på TikTok hvor hun kritiserte filmen for å romantisere og seksualisere kvinnelig smerte.

– Jeg har ikke sett filmen ennå, men jeg er ikke overrasket over å høre at det er nok en film som fetisjiserer kvinnelig smerte, til og med i døden, sier hun.

Modellen mener seksualisering og romantisering av «kvinnelig smerte» er godt utbredt.

– Se på Amy Winehouse, se på Briney Spears, se på hvor besatt vi er av Dianas død. Måten vi er besatt av døde jenter og seriemordere. Se på hvilken som helst CSI-episode, det er en syk fetisjisering av kvinnelig smerte og død.

Hun sier videre at også hun har lært å seksualisere sin egen smerte i livet.

– Så det føles som noe som kan behandles, som er litt sexy og som du vet «Jeg er en sånn skadet jente, samma det.»

LEGENDE: Ana de Armas i den kommende filmen om Marilyn Monroe.

«Blonde» har etter den ble sluppet fått krass kritikk fra anmeldere som mener den portretterer den ikoniske skuespilleren i et overseksualisert lys.

Filmen har fått 18-årsgrense av Netflix, noe hovedrolleinnehaveren, Ana de Arma (34), ikke var fornøyd med.

Hun har ingen forståelse for at sexscenene i den kommende «Blonde»-filmen er så heftige at de unge må skånes.

– For å fortelle denne historien er det viktig å vise alle disse øyeblikkene i Marilyns liv, som gjorde at hun endte opp som hun gjorde, sier Ana de Armas til bladet L’Officiell.

Motion Picture Association i USA bestemte tidligere i år at den kommende Netflix-filmen basert på Marilyn Monroe har så mye seksuelt innhold at den skal ha streng aldersgrense.

Marilyn Monroe døde 5. august 1962, 36 år gammel. Dødsårsaken ble oppgitt som «sannsynlig selvmord».

«Blonde» er en fiksjonsfilm med utgangspunkt i hennes liv. Den baserer seg på romanen til Joyce Carol Oates (84) fra 1999 med samme tittel.