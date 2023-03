SEIER: ABBA, etter at de hadde vunnet Melodi Grand Prix med låten «Waterloo i 1974.

Parykk-forbud på ABBA-konsert

ABBA-fans blir bedt om ikke å ha på seg «afroparykker» når de stiller på konsert.

Ettersittende drakter, høye platåstøvler og glitrende paljetter.

Det meste er lov på ABBA-konsert i London – bare ikke en viss type parykk.

På den offisielle nettsiden til ABBA Voyage står det klart og tydelig: «Vær så snill, ikke ha på deg såkalt afroparykk».

I tillegg til å ha på seg disco-inspirerte antrekk, har tydeligvis noen av konsertgjengerne stilt med slike parykker som var mer vanlige på 70-tallet.

Nå skriver arrangørene at parykkene er «kulturelt insensitive» og upassende. «Hvis noen har på seg denne typen parykk, vil de respektfullt bli spurt om å ta den av,» står det på nettsiden.

Hva skjer med dem som eventuelt nekter å ta av seg parykken?

De får ikke komme inn i konsertarenaen, står det på nettsidene under seksjonen for «ofte stilte spørsmål».

ABBA-fans kan i disse dager nyte et gjensyn med det verdenskjente svenske bandet. Abba Voyage-konsertene spilles på Queen Elizabeths Olympic Park i London.

Men det er ikke Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad som står på scenen. Det er hologrammene hologrammene Holografi er en metode for å fremstille tredimensjonale bilder av objekter. Dermed kan for eksempel et bilde gjøres om til å se ut som et levende menneske. deres.

Hologram-teknologien gjør at publikum får en temmelig levende tredimensjonal datafremstilling av en artist som ikke er fysisk til stede. Og hologrammene har på seg de berømte kostymene fra 70-tallet.

Også fansen stiller i 70-tallsinspirerte disco-klær.

Men ifølge avisen Daily Mail skal fansen nå ha fått mail med beskjed om å begrense seg. I mailen skal arrangøren ha gjentatt samme budskap som på nettsidene: Ikke ha på dere såkalte afroparykker.

Hvordan reagerte så fansen på denne beskjeden?

Enkelte er forståelsesfulle og skriver på Twitter at de støtter parykk-forbudet. Mens andre reagerer sterkere, ifølge Daily Mail som siterer en kvinne som mener det er en skam at folk er blitt så redde for å fornærme andre mennesker.

Andre igjen har litt humor på situasjonen. «Vær så snill, ikke har meg, men jeg sitter på toget med en 70-talls parykk i vesken på vei til abba voyage», skriver Emma Richardson på Twitter.

For om lag to år siden annonserte ABBA at de ville slippe ny musikk for første gang på 40 år under en storstilt direktesending.

– Det låter akkurat som det alltid har gjort, sa låtskriver Benny Andersson den gang.

Allerede da lå to singler ute på Spotify. «I still have faith in you» og «Don’t shut me down».

GJENGEN: I 2021 kunne ABBA også fortelle at de ville gi fansen en «revolusjonær konsertopplevelse» med hologrammer på scenen.

Siste gang ABBA ga ut ny musikk, var i 1982, da singelen «Under Attack» kom ut. Men det var på 70-tallet bandet hadde sin storhetstid.

ABBA var en av verdens største popgrupper og har solgt millioner av album. Musikken deres har i nyere tid også nådde et nytt og yngre publikum gjennom blant annet «Mamma Mia»-filmene.

Gruppen fikk sitt store gjennombrudd etter Eurovision Song Contest i 1974 og er kjent for en rekke slagere, deriblant: «SOS» (1975), «Dancing Queen» (1976), «Money, Money, Money» (1976), «Take A Chance On Me» (1978), «Chiquitita» (1979), «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight» (1979).

I 2010 fikk ABBA plass i Rock and Roll Hall of Fame, og i 2015 fikk hitlåten «Dancing Queen» innpass i Grammy’s Hall of Fame.