MÅ BLA OPP: Jake Paul og Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan blar opp – unngår svindelrettssak

Lindsay Lohan (36), Jake Paul (26), Akon (49) og Ne-Yo (43) er blant kjendisene som betaler millioner av kroner for å unngå krypto-rettssak.

Nyheten om at disse fire og flere andre kjendiser var siktet for kryptosvindel, kom onsdag kveld.

Bakgrunnen for siktelsen er at kjendisene overfor sine mange millioner følgere i sosiale medier, har promotert selskapet til kryptoentreprenøren Justin Sun (32), uten å oppgi til myndighetene at de har fått betalt.

Natt til torsdag norsk tid melder ABC News at flere av de siktede har inngått en avtale med retten om til sammen å betale over fire millioner kroner i bot.

Slike avtaler er vanlig for domstoler i sivile rettssaker, og går altså ut på at en person blir beordret til å gi fra seg urettmessige gevinster eller fortjeneste som ble oppnådd som følge av deres forseelse.

Securities and Exchange Commission (SEC) bekrefter forliket overfor ABC News. Avtalen innebærer imidlertid ingen form for tilståelse.

Leslie Sloane, talsperson for Lindsay Lohan, sier at filmstjernen ble kontaktet i forbindelse med saken i mars i fjor. Hun hevder at Lohan ikke var klar over at hun var forpliktet til å oppgi hva hun hadde tjent på kryptomarkedsføringen.

Skuespilleren, som nylig kunngjorde at hun venter sitt første barn, skal ifølge avtalen ha gått med på å betale over 300.000 kroner i bot.

Bokser Jake Paul og artistene Akon og Ne-Yo har ikke kommentert saken.

Artistene Soulja Boy (32) og Austin Mahone (26) er også siktet, men de har ikke inngått noen avtale.

Kjendisene skal ha fått investorer til å kjøpe såkalte TRX- og BTT-tokens, altså former for kryptovaluta. SECs leder Gurbir Grewal sa i en uttalelse onsdag at Sun ba kjendisene om å holde det skjult for sine følgere at de fikk betalt.

Kryptovaluta er digital valuta bygget på blokkjedeteknologi blokkjedeteknologiEn blokkjede er en desentralisert og distribuert digital «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner. En blokkjede lagrer data i blokker som linkes til hverandre ved bruk av kryptografi. Den mest velkjente bruken av blokkjeder er kryptovaluta som for eksempel Bitcoin, og kryptografiske eierkapsbevis (NFT). Kilde: SNL.

Sun er selv siktet for svindel og verdipapirbrudd.