Her forlater pave Frans sykehuset

Paven (86) ble lagt inn på sykehus onsdag. Nå går det bedre.

– Jeg er fremdeles i live, sa en spøkefull pave Frans ifølge nyhetsbyrået BBC og andre medier.

Lørdag kunne han altså forlate sykehuset etter å ha vært innlagt med luftveisinfeksjon. Prøver skal ha vist at han hadde bronkitt.

Før han satte seg i bilen, klemte han også på fremmøtte utenfor Gemelli-sykehuset. En gråtende mann og kvinne var blant dem som fikk nærkontakt med paven.

Paven satte seg deretter i bilen og vinket og smilte mens han hilste på folk gjennom det åpne vinduet.

Mye presse hadde også samlet seg.

Paven skal forut for sykehusinnleggelsen ha klaget over pustevansker, men det ble presisert i en uttalelse fra Vatikanet at det ikke var snakk om corona.

Torsdag ble det meldt om at 86-åringen var på bedringens vei da han spiste pizza med helsepersonell.

Pave Frans har vært Den katolske kirkes overhode siden 13. mars 2013 og er den 266. paven.

