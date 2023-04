STJERNE: KSI er rapper, kjendis-bokser og YouTube-stjerne med nesten 25 millioner abonnenter.

KSI: − Tar pause fra sosiale medier

Sidemen-profilen beklager etter rasistisk episode.

KSI, eller Olajide ‘JJ’ Olatunji som han egentlig heter, er blant de største influenserne i Storbritannia og har nærmere 25 millioner abonnenter på YouTube. Han er også en av skaperne av drikken Prime, som er populær i Norge.

29-åringens Sidemen-prosjekt trekker utallige unge seere verden over ukentlig. I søndagens episode skjedde det noe som har skapt sterke reaksjoner og fått stjernen til å rykke ut på Twitter:

Kutter sosiale medier

– Jeg vil beklage for å ha sagt et rasistisk ord i en nylig Sidemen-video. Det er ingen unnskyldning, uansett omstendighet. Jeg skulle ikke ha sagt det og jeg er lei meg, skriver KSI.

– Jeg er menneskelig, jeg er ikke perfekt. Jeg kommer til å rote det til i livet, og i det siste har jeg rotet det til mye.

KSI skriver også at han vil ta en pause fra sosiale medier. Om dette også gjelder Sidemen er ikke klart på skrivende tidspunkt.

Ordlek

Det var under en ordlek at KSI brukte et nedsettende og rasistisk uttrykk om pakistanere og personer med pakistansk opphav. Dette skapte latter blant de andre youtuberne.

Den britiske komikeren Guz Kahn er blant dem som reagerer.

– Det er mange pakistanere som kan gjøre ting veldig vanskelig for deg og de andre som ler med i denne videoen, skriver Khan på Twitter:

Videoen tatt bort

Den kjente DJ-en og programlederen Bobby Friction sier følgende:

– Jeg fikk dette rasistiske ordet slengt etter meg og fikk juling av rasister hele barndommen. Jeg er opprørt over at KSI, som mine barn elsker, gjorde dette og syntes det var morsomt. Resten av dem kan også dra til helvete.

Sidemen-kontoen på YouTube har gjort videoen «privat», slik at den ikke lenger dukker opp for abonnentene, skriver Deadline.

Gruppen har foreløpig ikke kommentert hva som skjer videre med videoene og innholdet deres.

