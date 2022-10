Quick Style svarer på Qatar-kritikken

Dansegruppen Quick Style har fått kritikk fra blant andre Amnesty for å ha promotert Visit Qatar under et besøk i Qatar nylig. Nå svarer de på kritikken.

Danserne i gruppen Quick Style har over tid etablert seg som noen av Norges beste dansere og har tett samarbeid med rapduoen Karpe. Det har gjort at de har klart å bygge seg opp en stor tilhengerskare over hele verden og har nå 2,5 millioner følgere på Instagram.

Den siste uken har de postet en rekke bilder og videoer blant annet fra Qatar. Mange av disse videoene har blant annet vært tagget med «Visit Qatar».

Visit Qatar promoterer landet som reisemål og er eid av landets regjering. De har den siste tiden publisert flere kampanjer for å trekke turister til landet, som arrangerer fotball-VM 2022 i november og desember.

Info Kort forklart: Derfor er VM i Qatar kontroversielt Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg Fotball-VM på, er gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt grunnet anklager eller dommer om korrupsjon.

En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. 37 av disse har ifølge The Guardian direkte tilknytning til byggingen av VM-stadionene.

Migrantarbeidernes rettigheter har blitt kraftig kritisert under det såkalte Kafala-regimet i Qatar, som kort forklart gir arbeidsgiverne stor makt over arbeidstagerne og legitimerer grep som å inndra pass, tilbakeholde lønn og innskrenke bevegelsesfrihet. Myndighetene i Qatar hevder at Kafala-regimet er opphevet som følge av VM i Qatar, men Amnesty pekte i en rapport sist høst på at utviklingen den seneste tiden ikke hadde gått rett vei, snarere stikk motsatt. Der pekte de på funn som viste at arbeidernes rettigheter igjen hadde blitt innskrenket.

Landets regler om homofili er også kontroversielle. Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil syv års fengsel i Qatar. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, som selv lever i et homofilt forhold, sa til TV 2 at hun måtte ta en ekstra sikkerhetsgjennomgang før hun reiste til landet før VM-kongressen. Vis mer

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Internationals norgesavdeling var blant de som reagerte. Han anklaget dansegruppen for å drive med en kulturutgave av «sportsvasking»; et begrep hyppig brukt i sammenheng med ideen om at Qatar bruker Fotball-VM til å pynte på sitt image og omdømme for omverdenen.

– Når de sier «Visit Qatar» til sine to og en halv millioner følgere, og fremstiller alt det fine ved Qatar og ikke noen av skyggesidene, så er det akkurat det myndighetene der vil, mente han.

SVAR: Visit Qatars respons på et av Quick Styles Instagram-innlegg.

VG kontaktet flere av Quick Styles medlemmer og tilknyttede for at de skulle få presentere sin side av saken mandag og tirsdag. Nå svarer manager og talsperson Ibrar Malik at de skjønner at folk har reagert.

– Vi skjønner at enkelte har stilt spørsmål ved vår opptreden i Doha, sier han.

Han understreker at dansegruppen ikke har blitt sponset eller betalt av Visit Qatar i løpet av turen.

– Vi skjønner debatten dette kan skape i Norge og så også kommentaren til Amnesty og møter gjerne de for en samtale, sier Malik.

STOR OPPMERKSOMHET: Quick Style var en sentral del av Karpes sagnomsuste ti show i Oslo Spektrum.

Slik forklarer de Qatar-turen

Ifølge manageren startet det hele med at dansegruppen ble invitert av TikTok-kokken Burak for å være med på åpningen av hans nye restaurant i Qatars hovedstad Doha.

Men da åpningen av restauranten ble avlyst få dager før reisen, fikk de tilbud om å opptre på kjøpesenteret der restauranten ligger i stedet, noe de ble med på ettersom reisen allerede var planlagt.

– Til vår store overraskelse dukket det opp mer enn fire tusen mennesker for å møte og se oss danse, sier Malik.

Ifølge manageren måtte eventbyrået som hadde booket dansegruppen søke om tillatelser gjennom Visit Qatar, som også tilrettela for filming på stedene Quick Style valgte ut. Quick Style fikk betalt av kjøpesenteret gjennom eventbyrået, ifølge Malik.

– Vi har altså ikke blitt sponset, og ikke mottatt penger fra Visit Qatar under denne turen, sier han til VG.

Fortsetter turneen

Enkelte kritiske kommentarer ble tilsynelatende fjernet under bildene og videoen på Instagram, deriblant fra influenceren Halvor Harsem. VG har spurt Quick Style-manageren om det er tilfellet, men har foreløpig ikke fått svar.

Nå fortsetter turneen videre. Etter Dubai og Doha går ferden videre til Pakistan, India, Canada og USA. Store deler av Quick Style følgerskare er fra Midtøsten og Sør-Asia og de vil fortsette å reise i Midtøsten.

– Vi blir inspirert av kultur, og målet vårt er å fremme mangfold og bryte barrierer gjennom dans, og da er det veldig viktig for oss å være der fansen er, sier Malik.