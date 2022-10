HØY PRIS: Hvor mye er folk villige til å gi for en date med Annika Momrak? Svaret er 38.500 kroner.

Betaler 38.500 kroner for en date med Annika Momrak

– Det er hysterisk latterlig hvis det er sånn jeg skal finne den store kjærligheten, sier humorprofil Annika Momrak (23), som nå skal på date med en vilt fremmed person.

I forbindelse med Årets TV-aksjon, valgte nemlig Annika Momraks kolleger i humorkollektivet 4ETG å auksjonere bort en date med den single 23-åringen, uten at hun visste om det.

Kollegene påstår nemlig at de hver dag får meldinger av folk som vil på date med Annika.

– Hva for en sjuk jævel er det som har budt 20.000?, var Annikas første reaksjon da hun fikk vite om stuntet.

PROGRAMLEDER: I 2022 var Annika Momrak programleder for Melodi Grand Prix på NRK sammen med Kåre Magnus Bergh og Mikkel Niva.

Siden vokste summen til auksjonen ble avsluttet under TV-aksjonens sending søndag kveld. Da hadde det kommet inn 96 bud fra 20 budgivere, og summen landet altså på 38.500 kroner for en date med Annika.

Rekord

TV-aksjonen totalt har for øvrig satt rekord i år med 266 millioner innsamlede kroner så langt. Det tilsvarer vel 49 kroner per innbygger. Stavanger er den byen der folk har gitt mest, med et snitt på 69,53 kroner, tett fulgt av Hamar og Sandnes.

Annika Momrak vet forstatt ikke hvem hun skal på date med, men ifølge kollegene håper hun på en fyr som er snill og morsom.

– Snill og morsom er viktig. Og så trenger jeg en som kan holde litt styr på livet mitt. Rydde i kjøleskapet, passe på at jeg rekker ting ... det er vel kanskje mer en personlig assistent jeg trenger. Jeg er ikke så veldig på søken etter kjæreste egentlig, jeg liker å ta ting som de kommer.

– Det kan jo skje på denne daten?

– Ja, jeg må være åpen for det også. Det er hysterisk latterlig hvis det er sånn jeg finner den store kjærligheten. Det er ikke den holdningen jeg går inn i dette med altså, men jeg er åpen for at hva som helst kan skje.

Har jobbet for Leger uten grenser

Annika Momrak er programleder i humorkollektivet NRK 4ETG, men før hun begynte i NRK, jobbet hun for Leger uten grenser i halvannet år, og brenner for organisasjonen, som årets TV-aksjon samlet inn penger til.

– Så jeg håper at det er en viktig grunn til at personen er villig til å betale så mye penger. I så fall har vi jo noe til felles.

POPULÆR: Annika Momrak (23) er programleder i humorkollektivet NRK 4ETG. Hun deltok i første sesong av «Ikke lov å le på hytta» og «Spårtsløpet» på VGTV.

Annikas kolleger presenterte den spesielle auksjonen med denne teksten: «Vi vet at Annika ser etter noen som er snill og morsom, men vi tar imot alt så lenge du betaler nok. Alle aldre og kjønn er velkomne.»

– Hva er det verste som kan skje på daten?

– At jeg blir drept. Dette kan jo være en skikkelig creep. Men det kan jo også være en helt ålreit person. Jeg liker å møte verden med tillit, og det hadde jo vært hyggelig om vi kunne ha en veldig gøy kveld sammen.

– Hva slags date håper du selv på?

– Jeg liker nesten alt av aktiviteter, men er en som kan kose meg de fleste steder. Jeg får vel vite hvem dette er en av de nærmeste dagene. Min jobb blir da å finne ut av hvem personen er og hva slags date det passer å ta med han eller henne på. Siden personen har betalt så mye, så er jeg litt redd for å skuffe, sier Annika.