KOMIKER: Kathy Griffin, her på en GQ-galla i Los Angeles i 2017.

Kathy Griffin kastet ut av Twitter etter Elon Musk-fleip

Komiker Kathy Griffin byttet navn til Elon Musk på Twitter i helgen. Det gikk ikke upåaktet hen.

Kathy Griffin (62) er suspendert av Twitter, melder Entertainment Tonight, Deadline og andre store amerikanske medier.

Komikeren, som hadde to millioner følgere på plattformen, byttet nemlig navn til Elon Musk (51), Tesla-gründeren, som nylig kjøpte opp Twitter.

Når man besøker Griffins verifiserte Twitter nå, blir man møtt med meldingen om at kontoen er suspendert for brudd på reglene.

Skjermbilder har spredd seg i sosiale medier, og debatten om ytringsfrihet herjer:

Elon Musk har tidligere gått ut på Twitter og advart brukere mot å gi seg ut for å være andre enn de er.

Etter hendelsen med Griffin i helgen, skriver Musk – vel å merke uten å nevne hennes navn – at Twitter heretter vil bli enda mer nøye med verifisering, og at det i fremtiden ikke vil komme noen advarsel før nedstenging.

«Heretter vil enhver Twitter-bruker som ikke tydelig presiserer at det er «parodi», dersom vedkommende gir seg ut for å være en annen, bli permanent suspendert», skriver 51-åringen

Han legger for øvrig til at enhver verifisert konto som bytter navn, må regne med å få det blå verifiseringsmerket midlertidig fjernet.

Kathy Griffin er en kontroversiell komiker, som gjentatte ganger har pushet grenser og skapt overskrifter.

Hun skriver på Instagram natt til mandag norsk tid at «hun har verdens beste venner», og at hun har fått med seg at hun «trender på Twitter».

«Lang historie. Uansett, jeg fikk massevis med kommentarer på nettet fra Elon Musks kultmedlemmer», skriver hun.

Griffin hadde bursdag fredag, og hun opplyser at hun søndag kveld fikk kjendisvenner på besøk, og at de nok en gang «kastet seg over bursdagskaken».

NORGE: Elon Musk i Stavanger i august.

Musk, som for tiden er verdens rikeste mann, kjøpte Twitter i forrige uke for den nette summen av 44 milliarder dollar.

Musk har ved flere anledninger kritisert sosiale medier for nettopp å utestenge brukere. Blant annet mente han Twitter «sensurerte ytringsfriheten» da de utestengte Donald Trump (76).

Flere kjendiser har den etter Musks oppkjøp av Twitter valgt å forlate plattformen. I helgen fulgte supermodell Gigi Hadid (27) deres eksempel, melder Fox News.