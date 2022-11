Durek Verrett ble intervjuet av VG i London i 2019.

Durek Verrett besøkte Elvebakken: Elever viste skepsis etterpå

Rektor ved Elvebakken videregående skole avviser at besøket av sjamanen Durek Verrett før helgen hadde med healing å gjøre, men sier at elever viste skepsis etter møtet. Samtidig bekrefter Verrett at han er på vei til flere skoler.

– Verrett fortalte om seg selv og sitt arbeid. Han fortalte om ulike måter å drive sjamanisme på og hvilken retning han jobber innen, forteller rektor Camilla Hauren Leirvik ved Elvebakken videregående skole etter besøket fra prinsesse Märtha Louises forlovede i forrige uke.

Durek Verrett besøkte Elvebakken videregående skole til noe som heter «filosofisk hjørne» i utdanningsprogrammet som heter Kunst, design og arkitektur.

Elevene ved Elvebakken stilte mange spørsmål om alt fra spiritualitet og sjamanisme, til hvordan å forstå ulike ting de går gjennom som studenter.

– Verrett snakket om energi og hvorfor han opplever dette som viktig. Han spurte om noen ville forsøke å kjenne på energi. Fire elever meldte seg. Verrett var ikke i fysisk kontakt med dem, og elevene opplevde ingen energi, sier hun.

Konfrontert med dette svarer Verrett slik i en talemelding til VG:

– Jeg er ikke helt sikker på hva du snakker om, fordi elevene som deltok i eksemplene følte på energi, og jeg spurte dem fem ganger om de kjenner noe, kjenner dere elektrisitet, kjenner dere varme og alle sammen sa ja. Så derfor er jeg ikke helt sikker på hvilke elever du refererer til, sier Verrett.

Rektor Leirvik sier at noen elever etter møtet ga uttrykk for skepsis.

– Mange av elevene har i ettertid gitt uttrykk for at de har blitt mer skeptiske etter sekvensen.

Durek Verrett sier han har forståelse for at noen er skeptiske.

– Noen er ganske lukket, andre er veldig åpne. Så det avhenger av dette, og det er slik livet er over hele planeten. Du har mennesker som er åpne til disse tingene, eller mye mer sensitiv, og du har mennesker på denne planeten som ikke er det, som er helt lukket og analytiske. Det er helt normalt, og det er helt ok, mener sjamanen.

Durek Verrett forteller til VG at han snakket med elevene ved Elvebakken om blant annet hvordan han selv ble sjaman.

– Jeg ønsket å oppfordre dem til å stille spørsmål og oppleve ting, samt å lære bort mer om sjamanisme og sjamanismens historie, og forstå hvordan jeg ble en sjaman i min familie. Og vise dem at alle har egenskaper som for noen er mer empatiske, for andre mer analytiske eller emosjonelle, sier Verrett

– Menneskelig utvikling handler om å forstå at noen mennesker har disse egenskapene som gjør at man kan sense om noen har dårlig energi, eller ikke så god energi, og forstå hvorfor de føler slik de gjør og hvorfor folk har drømmer og hva de representerer. Og hvordan de representerer ting vi er i konflikt med i den våkne verden, sier Durek Verrett.

Verrett sa også at de snakket om stresshåndtering og press på skolen, og hvordan noen mennesker er mer empatiske og andre mer analytiske. De gjorde også det han kaller «demonstrasjoner av energi».

Han bekrefter overfor VG at det venter flere skolebesøk.

– Jeg har fått invitasjoner fra andre skoler til å delta, dele tanker og snakke om rasisme og mange andre ting, sier Durek Verrett.

REKTOR: Camilla Hauren Leirvik er rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

Rektor Camilla Hauren Leirvik sier seansen ble avsluttet med at elevene stilte kritiske og undersøkende spørsmål.

– Denne sekvensen ble god, og elevene fikk mulighet til å utfordre Verretts tro og overbevisninger. Så ble det hele avsluttet med en kort sekvens med meditasjon som i stor grad gikk ut på å puste sammen, sier hun.

Hun sier Verrett var invitert av lærere og elever, som privatperson.

Prinsesse Ingrid Alexandra har vært elev ved Elvebakken videregående siden 2020. Prins Sverre Magnus er også elev ved skolen, hvor han går linjen Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM).

– Det er ingen sammenheng mellom Verretts besøk og hans tilknytning til kongehuset. Elever og lærere som var tilstede har fag knyttet til programområdet Kunst, design og arkitektur. Dette er fag ingen av våre kongelige elever har, og på et utdanningsprogram ingen av dem går, sier rektoren.

Hun sier sekvensen med Durek Verrett var en del av et prosjekt som er knyttet til relevante læreplaner og som skal fremme kritisk tenkning hos elevene.

– Dette gjøres i mange sammenhenger i fag, og Verrett er kun et eksempel på personer som kan ha avvikende meninger eller tro fra allmennheten, som har deltatt og vil delta på slike sekvenser hos oss. Målet i slike sammenhenger er å nettopp få innsikt i ulike meninger og religiøse overbevisninger og kunne skape læringssituasjoner der elevene i styrte former kan delta i diskusjon og kritisk tenkning, sier hun.

– Vi på Elvebakken mener at det er viktig at elever lærer å bli kjent med ulike overbevisninger som noen ganger bryter med våre vanlige normer. På den måten kan elevene våre i en organisert form få mulighet til å tenke kritisk gjennom å stille spørsmål, utfordre og undersøke ulike måter å tenke på og ha overbevisninger som bryter med normer.

Hun sier dette skjer i flere fag og er en vanlig og relevant arbeidsform.

– Som eksempel på lignende situasjoner inviterer vi også ulike trossamfunn til lignende sekvenser i fag som religion og etikk.