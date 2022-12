FAR: James Spears mener han gjorde en forskjell i datterens liv gjennom vergemålet.

Faren om vergemålet til Britney Spears: − Vet ikke om hun ville vært i live uten

Faren til Britney Spears bryter stillheten. I et intervju med Daily Mail forteller han om sitt syn på det omdiskutert vergemålet.

James Spears ble oppnevnt som verge i 2008 etter at datteren hadde flere sammenbrudd. I over 13 år hadde han utstrakt kontroll over hennes liv og formue.

Det førte til den uformelle FreeBritney-bevegelsen, hvor mange fans støttet artisten i hennes kamp om å avslutte formynderskapet.

Både New York Times-dokumentaren «Framing Britney Spears» og oppfølgeren «Controlling Britney Spears» førte til massiv støtte til artisten rundt om i verden. Dokumentarene viser blant annet at popstjernen skal ha levd under et tidvis svært strengt regime, hvor tvang, streng kontroll og mobilovervåking skal ha forekommet regelmessig.

Formynderskapet ble avsluttet av den amerikanske domstolen for et drøyt år siden.

Farens perspektiv har imidlertid ikke kommet frem, da han ikke har stilt opp i dokumentarer eller intervjuer. Nå uttaler han seg offentlig for første gang på mer enn et tiår til Daily Mail.

I et langt intervju forteller han nå om bakgrunnen for vergemålet, tiden under og tiden etter.

LANGVARIG KAMP: Britney skal ha stilt ha stilt seg kritisk til farens evne til å styre over henne allerede i 2014, ifølge rettsdokumenter som New York Times fikk tilgang til.

Han sier han hadde rett i å være verge for datteren – i så mange år, spesielt med tanke på popstjernens to sønner.

– Det har vært en helvetes tid. Men jeg elsker datteren min av hele mitt hjerte og sjel. Hvor ville Britney vært nå uten formynderskapet? Jeg vet ikke om hun ville vært i live, sier han.

– For å beskytte henne, og for å beskytte barna, var vergemål et bra verktøy. Uten det tror jeg ikke hun hadde fått barna tilbake.

Se video – dette sa Britney Spears da saken var oppe i retten:

Ikke hørt sannheten

Da han tok over som verge i 2008, hadde datteren nesten tapt formuen sin, ifølge han.

– Hun var blakk. Hun hadde ingen penger i det hele tatt. Vergemålet bidro til å bedre økonomien.

– Etter min mening er et vergemål å hjelpe noen med å få livet tilbake og komme tilbake i samfunnet og leve normalt. Jeg vil gjerne si at jeg gjorde en forskjell, sier han.

Faren sier folk flest ikke aner hva som er sant.

– Mediene har ikke hørt sannheten. De har hørt påstandene fra Britney.

Han håper at de vil forsones, men angrer ikke på vergemålet. På spørsmål om han mener vergemålet varte for lenge, sier han at han ikke kan svare på det spørsmålet.

– Du kan svare på det selv. Bare se hvordan ting er nå.

Fikk du med deg denne? Eksmannen prøvde å krasje bryllupet: