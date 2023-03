Dronning Margrethe holder nyttårstale på Amalienborg Slott i København, lørdag den 31. desember 2022.

Dronning Margrethe er skrevet ut fra sykehus

Danske dronning Margrethe (82) er skrevet ut fra sykehus etter en stor ryggoperasjon på Rikshospitalet i København.

Det melder Det danske kongehuset i en pressemelding.

– Det legefaglige teamet med ansvar for operasjonen og den etterfølgende innleggelsen er fornøyd med forløpet og med dronningens tilstand, heter det i pressemeldingen.

Dronningen oppholder seg nå på Amalienborg Slott i København. Fremover venter et lengre gjenopptreningsforløp som ifølge kongehuset kan strekke seg over flere måneder. Kronprins Fredrik vil fremdeles vikariere som regent inntil videre.

– Dronningen uttrykker sin store takknemlighet over den profesjonelle og gode behandlingen, som Dronningen har mottatt under innleggelsen på Rikshospitalet, avslutter pressemeldingen.

Etter en lang periode med økende ryggsmerter, ble det tidlig i februar besluttet at dronning Margrethe skulle opereres.

Det medførte at dronningen måtte avlyse sin årlige vinterferie i Norge. Opprinnelig skulle hun feriert i Gausdal fra 7. til 13. februar, en tradisjon som strekker seg langt tilbake.

Det er andre gang at dronningen opereres i ryggen. Første gang var for 20 år siden, ifølge danske Ekstra Bladet, da dronningen ble operert for spinal stenose spinal stenoseIfølge Norsk Helseinformatikk innebærer spinal diagnose ryggsmerter med utstråling til sete, lår eller legger, eller armer dersom det trange partiet er i nakken. NHI skriver på sine nettsider at prognosen tilsier at de fleste får god kontroll over plagene. – altså trang ryggmargskanal.

Kongehuset har ikke utdypet hva dronningen denne gangen ble operert for, annet enn at hun «gjennom en lengre periode har vært rammet av problemer med ryggen», og at situasjonen i det siste hadde «forverret seg».