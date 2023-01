Marilyn Manson anklaget for seksuelt overgrep av mindreårig

En kvinne anklager Marilyn Manson for å ha seksuelt forgrepet seg på henne flere ganger på 1990-tallet – blant annet da hun var 16 år. Kvinnen har også saksøkt plateselskapene hans.

Det melder Rolling Stone.

Marilyn Manson, eller Brian Warner som er hans opprinnelige navn, har tidigere måttet tåle harde angrep og beskyldninger om mishandling overfor blant andre sin egen eksforlovede Evan Rachel Wood og artisten/kunstneren Illma Gore.

Den velkjente artisten har hele veien nektet for beskyldningene og har kalt dem «en uhyrlig forvrenging av virkeligheten».

Nå anklages Manson for å ha forgrepet seg seksuelt på en kvinne flere ganger på 1990-tallet. Hun skal på tidspunktet ha vært 16 år gammel.

Det fremkommer i et søksmål som er levert inn av en anonym kvinne til Nassau County Supreme Court på Long Island i New York.

Søksmålet er vedlagt i artikkelen til Rolling Stone. Der fremkommer det at kvinnen er anonymisert for hennes egen beskyttelse.

Manson har foreløpig ikke kommentert søksmålet. Variety skriver at de har forsøkt å få kommentar fra artisten.

En vesentlig del av søksmålet er at kvinnen hevder at Mansons plateselskaper Interscope Records og Nothing Records, «var godt klar over» Mansons «besettelse av seksuell vold og seksuelle overgrep».

Kvinnen mener at selskapene burde ha beskyttet henne.

– Dette søksmålet går lengre enn den navngitte overgriperen og retter seg mot plateselskapene som profitterer på artisters kriminelle oppførsel, sier kvinnens advokat, Jeff Anderson, til Rolling Stone.

Representanter for Interscope og dets morselskap Universal Music Group har foreløpig ikke kommentert søksmålet, skriver Rolling Stone.

Beskriver flere hendelser

Søksmålet baserer seg på flere hendelser som angivelig fant sted i begynnelsen av Mansons karriere på 1990-tallet.

I søksmålet anklager kvinnen Manson for å ha forgrepet seg seksuelt på henne to ganger da hun var 16 år gammel.

Kvinnen hevder at det første overgrepet skjedde da hun møtte Manson i 1995 etter en konsert i Dallas. Det hevdes også at et av bandmedlemmene observerte det angivelige overgrepet.

Saksøker skal senere holdt kontakten med Manson, og hevder at da hun var 18 år at hun tilbrakte fire uker med Manson og bandet hans, at det var involvert mye narkotika – og at hun igjen gjentatte ganger ble seksuelt misbrukt av Manson.

Kvinnen mener også at hun over lengre tid ble utsatt for psykologisk manipulasjon av Manson, og Rolling Stone skriver at Manson ifølge søksmålet skal ha truet kvinnen med at hvis hun fortalte det til noen «ville han drepe henne og familien hennes.».

Anklager fra over tolv kvinner

De siste to årene har over tolv kvinner kommet med alvorlige anklager mot Manson, ifølge Rolling Stone. Magasinet har fulgt sakene tett.

I mai 2021 saksøkte skuespilleren Esmé Bianco Manson for seksuell-, fysisk og emosjonell mishandling. Rolling Stone skriver at Bianco og Manson inngikk forlik i forrige uke.

Mansons tidligere assistent, Ashley Walters, og modell Ashley Morgan Smithline er også blant saksøkerne. Walters søksmål ble avvist på grunn av foreldelsesfristen, mens Smithlines søksmål ble tilbakevist da hun gikk glipp av en viktig frist.

En fjerde sak fra en annen anonym kvinne, som påstår at Manson voldtok henne i 2011 hjemmet hans, pågår ennå.

En etterforskning av påstått kriminelt overgrep utført av Los Angeles County Sheriff's Department om Warner ble avsluttet i fjor høst. D. A.s kontor har foreløpig ikke kommentert utfallet av etterforskningen.

