SKUESPILLER: Billie Eilish skal spille i den nye serien «Swarm».

Billie Eilish overrasker med debut som skuespiller

21-åringen har hatt stor suksess som artist. Nå prøver hun seg som skuespiller.

Torsdag overrasket sangeren Billie Eilish med skuespiller-debut i Prime Video-serien «Swarm».

På Instagram har hun delt et klipp fra den nye serien. Der avsløres det at hun er blant skuespillerne.

Serien følger den unge kvinnen Dre som er besatt av en popstjerne, som skal minne om Beyoncé, skriver ET.

Blant regissørene av serien er Donald Glover, også kjent som Childish Gambino. Serien har premiere fredagen.

I klippet Eilish har delt på Instagram, ser vi henne ha en intens samtale med hovedpersonen i serien, Dre.

Billie Eilish slo gjennom med låten «Ocean Eyes» som hun lagde sammen med broren sin, da hun var 14 år gammel. Hun ga ut sitt debutalbum i 2019 og hennes nyeste album kom i 2021.

Eilish ble historisk i 2020 da hun vant hele fem priser under Grammy-utdelingen.

Hun stakk av med prisene for årets nykommer, årets låt for «Bad Guy», årets beste album for «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» og årets beste plateinnspilling for «Bad Guy».

Aldri før hadde en så ung artist fått så mange store Grammy-priser.

VINNER: Billie Eilish vant blant annet årets album under Grammys i 2020.

Anstrengt forhold til sosiale medier

Billie Eilish fortalte nylig at hun har et anstreng forhold til sosiale medier.

Hun har 108 millioner følgere på Instagram, 47 millioner på TikTok og syv millioner på Twitter. Med jevne mellomrom legger hun ut bilder og videoer på Instagram.

Eilish har i mange intervjuer snakket om hvor vanskelig det har vært å forholde seg til hva andre og sier om henne, om alt fra utseende og kropp til holdninger.

Den 21 år gamle popstjernen har tidligere fortalt at hun har slitt mye med selvtilliten.

– Det er det som gjør meg vettskremt med tanke på nettet, nemlig hvor godtroende man blir av alt man leser. Jeg tror jo selv på alt jeg leser der ute. Jeg, sier hun og legger til at hun vet «hvor dumt det er», sa hun i en podkast.

KJÆRESTER: Billie Eilish sammen med kjæresten Jesse Rutherford på festen etter Oscar-utedelingen.

Avslørte kjæreste

I november i fjor møtte Eilish opp på den røde løperen med sin nye kjæreste, Jesse Rutherford.

De kom også sammen på etterfesten arrangert av Vanity Fair i forbindelse med Oscar-utdelingen.

I et intervju i fjor sa hun følgende om kjæresten:

– Det er skikkelig kult, jeg er veldig opprømt og lykkelig over dette. Jeg klarte å styre livet mitt i en retning der jeg ikke bare ble kjent med det mennesket jeg syntes var den hotteste jævla fyren som finnes.

