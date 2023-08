VANNTETTE SCOTT: Houston-rapperen Travis Scott vil alt og lykkes med mye.

Plateanmeldelse: Travis Scott – «Utopia»: Frittflytende blockbuster-rap

En av verdens største rappere omfavner en maksimalisme man må til Ye for å finne maken til.

VG External

På fredag «sjokkslapp» endelig Houston-rapperen Travis Scott den tungt imøtesette oppfølgeren til monumentale «Astroworld» (2018). Tittelen «Utopia» har sirkulert i offentligheten siden sommeren 2020, men selve albumet har latt vente på seg.

Det er det naturlige grunner til – ikke minst den tragiske ulykken under Astroworld Festival i Houston i november 2021, der ti fans ble klemt i hjel og hundrevis andre skadd (en hendelse Scott kun vier én tekstlinje til her: «If they just knew what Scotty would do to jump off the stage and save him a child»).

Når «Utopia» ankommer verden, oppleves den som en videreføring av den rike og varierte forgjengeren, bare strukket utover et enda større lerret. 19 låter er her fordelt over 73 minutter og en ellevill gjesteliste, med et stort stilistisk vingespenn.

Et kremlag av rappere (blant andre Drake, Young Thug, 21 Savage, Future), sangere (Beyoncé, James Blake, SZA, Bad Bunny, for å nevne noen) og produsenter (Mike Dean, Kanye West, Pharrell Williams, Metro Boomin og en drøss andre) gjør «Utopia» til en sjeldent interessant, eksperimentell og sammensatt lytteopplevelse.

Det resulterer i noen av de sterkeste låtene hittil i Scotts karriere: Det Gentle Giant- og Funkadelic-samplende åpningssporet «Hyaena» er knallhardt. Minimalistiske «Modern Jam» (produsert av Daft Punks Guy-Manuel de Homem-Christo) og sjøsyke, Young Thug-gjestede «Skitzo» gir Scott plass til å flekse muskler, mens Beyoncé får afrospretne «Delresto (Echoes)» til å skinne.

Selv om ikke Pharrell- og Pusha T-dissen «Meltdown» helt når de samme høydene som det tidligere samarbeidet «Sicko Mob», er det tilfredsstillende å høre Drake tilbake i hviskende drapsmodus. Minst vellykket er den glatte førstesingelen «K-Pop» (en referanse til ketamin, ikke sørkoreansk popmusikk), som fremstår malplassert i sammenhengen.

Scotts problem som rapper – at han strengt tatt ikke har all verden å melde, uansett hvor morsomt eller slående han måtte formulere seg – vedvarer gjennom «Utopia», men oppveies nesten av 32-åringens evner som kurator og seremonimester. Albumet er utvilsomt for langt, og det vil tidvis litt for mange ting på én gang.

Likevel: Vi må trolig tilbake til mentoren Kanye Wests ti år gamle «Yeezus» for å finne en rap-blockbuster med et tilsvarende ambisjonsnivå. I en tid der kreativ latskap synes å nærme seg et slags ideal, må det i seg selv applauderes.

BESTE LÅT: «Skitzo»