KONA VIL SKILLES: Kona til Drake Bell har nå begjært skilsmisse etter fem års ekteskap.

Drake Bell skilles

Kona til Drake Bell, kjent fra Nickelodeon-serien «Drake & Josh», har begjært skilsmisse fra ektemannen.

Det skriver TMZ.

Ifølge nettstedet har Janet Von Schmeling, som har vært separert fra Drake Bell siden september i fjor, nå begjært skilsmisse. Paret møtte hverandre i 2013 og ble gift fem år senere. Sammen har de den ett år gamle sønnen Wyatt.

Skilsmissebegjæringen kommer bare en uke etter at Bell ble meldt savnet mens han var sammen med sønnen sin i Seaworld i Florida. Både han og sønnen ble funnet i god behold.

Bell er kjent fra det en gang så populære Nickelodeon barne-TV-serien «Drake & Josh».

Serien gikk på TV i årene 2004 til 2007. Det ble også laget tre TV-filmer med Bell og Josh Peck i hovedrollene.

PÅ TOPPEN: Drake Bell (t.v.) og Josh Peck i et bilde fra 2008 mens de fortsatt var på karriere-toppen.

Men karrieren fikk en bråstopp i 2021 da Bell måtte møte i retten anklaget for å ha utviklet et forhold via nettet til en mindreårig jente.

Ifølge rettsdokumentene skal denne kontakten tidvis hatt seksuelle undertoner. Bell ble funnet skyldig og idømt en betinget dom på to år og 200 timers samfunnstjeneste.

