STJERNEFALL: Kris Wu fotografert på en musikkprisutdeling i Toronto i Canada i 2018.

Kinesisk-kanadisk popstjerne dømt for voldtekt

En av Kinas mest populære popstjerner, Kris Wu, er dømt til elleve og et halvt års fengsel for voldtekt.

NTB

Wu, som har det kinesiske navnet Wu Yi Fan, har hatt stor suksess både som sanger og som skuespiller. I tillegg til dommen for voldtekt er han dømt for et annet lovbrudd og skal sone til sammen 13 år i fengsel.

Etter soning skal han utvises til Canada, ifølge dommen.

Wu er født i Kina, men vokste opp i Canada. Som 18-åring ble han med i boybandet Exo, som var store i både Kina og Sør-Korea.

Siden 2014 har han vært soloartist og har opptrådt i en rekke store kinesiske filmer. I Vesten er han blant annet kjent for en rolle i filmen «XXX: Return of Xander Cage».

I juli 2021 tok imidlertid karrieren hans brått slutt da en 19 år gammel student anmeldte ham for voldtekt.