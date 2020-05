TV-KLARE: Espen Thoresen (bak fra venstre), Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Feldberg, Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen, Lasse Matberg, Øde Nerdrum og Ida Fladen er deltagerne i den neste utgaven av «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli

John Arne Riise klar for «Farmen kjendis»: – Jeg var veldig skeptisk

Den tidligere fotballstjernen (39) er klar for enda mer TV, men hadde ikke gjort det hadde det ikke vært for coronaviruset. Her er alle deltagerne i neste «Farmen kjendis».

Innspillingen av den neste versjonen av «Farmen kjendis» er i full gang i Kragerø. Nå er det klart hvem som skal delta i programmet, og på deltagerlisten finnes navn som Anniken Jørgensen (23), Signy Fardal (58), Ida Fladen (34) og John Arne Riise.

Til VG forteller Riise at han er dypt motivert for å gjøre en god figur inne på «Farmen kjendis».

– Jeg skal gå «all in» og være meg selv. Jeg skal jobbe knallhardt, være omtenksom og bry meg om andre, sier han.

VG snakket med den tidligere fotballspilleren to dager før han gikk inn på gården, der han skal være i maksimalt fem uker. På det tidspunktet var han «innelåst» på et hotellrom i området, og visste ingenting om hvilke andre kjendiser som skulle delta.

Likevel føler han seg trygg på at han vil være en av de sterkeste fysisk sett.

– Det jeg frykter er kunnskapsdelen i det. Om jeg blir førstekjempe, tviler jeg på at folk velger noe fysisk. Så jeg må prøve å få lest litt i gårdsboka uten at folk ser det, forteller han med et smil.

39-åringen erkjenner at han flere ganger tidligere har fått tilbud om å delta i «Farmen kjendis». Men da har det ikke passet. Det gjorde det denne gangen.

– Jeg var lenge usikker, på grunn av trenerjobben min i Flint. Men situasjonen rundt coronaviruset har gjort at jeg fikk muligheten. Jeg sa endelig ja da regjeringen kom med nye retningslinjer for fotballen, for da ble det klart at 3. divisjonsklubber ikke får gjort noe annet enn vi har gjort de siste ukene. Vi får ikke trene normalt og har ingen kamper.

Den tidligere Liverpool-stjernen så seg likevel nødt til å spørre klubben og guttene på laget om det var greit at han tar seg en pause for å delta i TV-innspillingen.

– De jublet og ville at jeg skulle være med. Så da laget jeg et eget program for gutta mens jeg er borte. Assistenten tar seg av fellestreninger og egentrening, så ting går rundt fram til jeg er tilbake.

Men:

– Jeg var veldig skeptisk til å si ja, for jeg vil ikke bli sett på som en useriøs trener. Derfor var det viktig for meg å høre hva myndighetene kom med av regler for det som har med kontaktsport å gjøre. Det ville ikke vært aktuelt om situasjonen hadde vært helt normal.

MER REALITY: Den tidligere fortballstjernen John Arne Riise er klar for mer TV. Nå venter «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli

I august i fjor ble Riise og kona Louise Angelica foreldre til lille Colin, og til VG innrømmer han at han kommer til å savne sønnen.

– Det verste for meg blir å ikke ha kontakt med den ni måneder gamle gutten min hjemme. Så jeg må bare gå inn i «bobla». Jeg håper faktisk at vi får litt lite mat, for jeg tror jeg skal klare å prestere på et bedre nivå enn mange andre med lite mat og energi.

– Det at du må forlate sønnen din i potensielt flere uker, var det noe du tenkte over før du takket ja til dette?

– Ja, selvfølgelig tenkte jeg over at jeg måtte forlate familien min. Det er tre personer jeg måtte spørre om lov, manageren min Erland Bakke, Louise Angelica og mamma.

– Så hvordan kommer du til å takle savne av sønnen din tror du?

– Jeg har den fordelen av at jeg gjennom fotballen har vært mye borte fra barna mine. Tidligere har jeg flyttet fra barna og har vært vant til å gå inn i bobla. Men da har man jo at FaceTime og slikt. Corona har gjort ting litt lettere, for jeg har vært hjemme i mange uker nå og har hatt sønnen min 24 timer i døgnet. Jeg vet at de har kontroll hjemme, og kan gå inn her uten bekymringer. Det er en deilig følelse.

Og:

– Jeg skal prøve å imponere dem hjemme også, for de tror ikke jeg når langt. Fordi jeg ikke kan noe og fordi jeg ikke er handy i det hele tatt. Jeg skal vise at jeg kan, og skal prøve å vinne hele dritten.

VG fikk også snakke med Riise på telefonen kort tid etter at han hadde kommet inn på gården og fikk se hvem han skal konkurrere mot. Han legger ikke skjul på at han kjenner flere av dem fra før av.

– Jeg kjenner både Terje Sporsem og Ida Fladen, og ikke minst Kine, datteren til «Drillo», hun har jeg kjent siden hun var liten. Det er en veldig koselig og energisk gjeng. Men jeg merker allerede at spillet har begynt, forteller han.

Hovedmålet med deltagelsen i «Farmen kjendis» er, ifølge John Arne Riise, å vise det norske folk en helt annen side av seg selv.

– Jeg vil vise hvem John Arne Riise egentlig er som person, sier den tidligere fotballspilleren, som har deltatt i flere TV–programmer tidligere, deriblant «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», «Heltenes kamp», «I lomma på Silje» og «Kjendismødrene».

Det var lenge usikkert om «Farmen kjendis» ville la seg gjennomføre denne sommeren, nettopp på grunn av strenge restriksjonene som følge av coronaviruset. John Arne Riise har allerede fått kjenne på de strenge smittevernstiltakene i produksjonen.

ELLEVILL JUBEL: John Arne Riise (til høyre) og Steven Gerrard jubler hemningsløst etter å ha slått AC Milan i Champions League-finalen i 2005. Nå kan det bli mer jubel i «Farmen kjendis» for Riise. Foto: THOMAS KIENZLE / AP

– Jeg må lukke opp døra til hotellrommet og hente mat som blir plassert utenfor. Vi får ikke håndhilse og de som jobber her bruker munnbind. Det er veldig strengt og spesielt. Men vi som skal inn på gården skal jo få lov å ta på hverandre.

Samtlige «Farmen kjendis»-deltagere måtte gjennomføre en lengre periode i karantene før de ankom produksjonen.

– Jeg har vært i karantene i bortimot 14 dager. Jeg har trent ute med rulleski helt, helt alene, og har gjort det som skal til. Jeg gleder meg til å være sosial igjen, håndhilse, gi en klem og bare være der, sier «Farmen kjendis»-deltageren til VG.

