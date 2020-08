STÅR STØDIG: Blake Lively og Ryan Reynolds giftet seg i 2012. Paret har senere fått tre døtre sammen. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Ryan Reynolds og Blake Lively beklager bryllup på tidligere slaveplantasje

For første gang snakker skuespiller Ryan Reynolds (43) om 2012-bryllupet med Blake Lively (32), som fant sted på en tidligere slaveplantasje i Sør-Carolina.

Blake Lively (32) og Ryan Reynolds (43) møttes på filminnspillingen av «Green Lantern» i 2011. Superparet er kjent for å være av den stabile sorten i Hollywood, og tuller ofte med hverandre i sosiale medier.

I 2012 ga paret hverandre sitt ja under en hemmelig seremoni i Sør-Carolina. Men fra spøk til alvor var deres valg av sted, det populære bryllupsstedet Boone Hall, først og fremst en slaveplantasje, skriver Buzzfeed.

Åpner opp

Det er under et nytt intervju med businessmagasinet Fast Company at «Deadpool»-skuespilleren for første snakker om det kontroversielle valget av sted.

I intervjuet sier Reynolds at det faktum at bryllupet fant sted på Boone Hall er noe paret alltid vil beklage dypt og uforbeholdent. Han sier også at paret noen år senere giftet seg på nytt, denne gangen hjemme.

– Det er umulig å forsone seg. Det vi så den gangen var et bryllupssted på Pinterest. Det vi ser i tiden etter var et sted bygget på ødeleggende tragedie, sier han i intervjuet med Fast Company.

Paret donerte i juni 200.0000 dollar til et advokatfirma som kjemper mot rasebasert diskriminering.

I fjor uttalte en talsperson for Pinterest at «bryllup skal være et symbol på kjærlighet og fellesskap. Plantasjer representerer ingen av disse tingene». Nettsamfunnet begrenset samtidig promoteringen av bryllupssteder på plantasjer.

Kanadiske Reynolds har spilt i en rekke filmer og serier, og er kjent fra filmer som «The Proposal», «Deadpool» og «Buried»

Lively er best kjent fra TV-serien «Gossip Girl», men også filmer som «The Shallows», «The Town» og «The Age og Adaline». Hun er i år aktuell med dramafilmen «The Rhythm Section».

Paret ventet høsten 2014 sitt første barn sammen, og to år senere ønsket de sitt andre barn velkommen. I 2019, under premieren på «Pokémon Detective Pikachu» i New York, ble det kjent at Lively var gravid med parets tredje barn.

Deres tredje datter kom til verden høsten 2019.

Publisert: 05.08.20 kl. 11:18

