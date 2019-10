LA BALLEN DØD: Leif Haugo Stavenjord og Vivian Kvarmen kranglet på «Farmen», men nå har de tatt en prat sammen. Foto: Mattis Sandblad, VG/Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Leif trosset egne trusler og dukket opp i finalen: – TV 2 var livredde for hva jeg skulle finne på

Leif Haugo Stavenjord truet lenge med å utebli fra finaleinnspillingen etter å ha blitt beskyldt for å prøve å forgifte de andre deltagerne, men krøp til korset og reiste til Kragerø. – Jeg fikk en god klem, sier han.

Søndag ble det klart at det var Leif Haugo Stavenjord (53) som måtte forlate «Farmen». Dermed venter sidekonkurransen «Torpet» for 53-åringen, som har måttet tåle mye tyn fra de andre etter at han saboterte ukesoppdraget og senere helte terpentin på kornet deltagerne jobbet med. I søndagens episode beskyldte også Vivian Kvarven (47) ham for å forsøke å forgifte sine konkurrenter, noe som igjen gjorde Leif så opprørt at han rømte andrekjempevalget, for senere å komme tilbake igjen.

«Farmen»-deltageren har underveis vært tydelig på at han vurderte å utebli fra finaleinnspillingen, der samtlige deltagere igjen kommer tilbake på gården. Finalen ble spilt inn denne helgen, på søndag - med Leif til stede. Der fikk han blant annet et gjensyn med nettopp Vivian.

– Jeg gikk bort til henne og sa «Jeg vil ha en klem av deg». Så ga vi hverandre en god klem. Vivian har alltid vært hyggelig, selv om hun irriterte meg litt der inne. Men hun er en dame med bein i nesa, forteller han til VG i etterkant av finaleinnspillingen.

– Så hvordan var det å møte henne igjen?

– Jeg må innrømme at jeg kviet meg litt for å gå bort til henne, jeg var jo usikker på hvordan hun kom til å være. Men jeg tok initiativet og fikk en god klem. Jeg bærer ikke nag til henne. Det er klart, på et tidspunkt var jeg ordentlig sint. Ikke nødvendigvis fordi hun var sår og sint. For meg har ikke dette vært noe problem, men når det går ut over barna mine blir det verre. Dette er jo en form for PR-stunt fra TV 2, og jeg skjønner at kanalen ikke ville dempe dette. Og det er greit.

Sett denne? Slik gikk det til da Tiril Sjåstad Christiansen ble kronet til vinner av «Farmen kjendis» i vinter:

Stavenjord planla i utgangspunktet et stunt for finalehelgen, nemlig å ankomme festen i helikopter. Etter å ha snakket med TV 2 om stuntet, ble partene enige om å la det ligge.

– Produsenten var nesten på gli, men vi ble enige om å prøve å roe det litt ned og finne en annen løsning. Det ble vi enige om i fellesskap. Så jeg jeg ankom på vanlig måte.

– Var det litt nedtur?

– He he, ja. Men er du løs kanon, så er du løs kanon og TV 2 var livredde for hva jeg skulle finne på. De passet ganske bra på meg hele veien. Men for meg har dette vært en kjempeopplevelse, jeg har egentlig hatt det veldig bra. Så er jeg jo ikke dette ferdig heller da, nå går jeg inn i «Torpet». Og der smeller det ordentlig igjen denne uka. Ikke tenk på det, sier han med et smil.

VG har vært i kontakt med TV 2, som ikke ønsker å kommentere saken.

REAGERTE: «Farmen»-Leif stakk fra andrekjempevalget søndag da han ble beskyldt for å forsøke å forgifte de andre deltagerne. Senere kom han tilbake og tapte tvekampen. Foto: TV 2

Grunnen til at han likevel tok turen til finalen var, ifølge ham selv, blant annet at flere av de andre ville at han skulle komme.

– Folk i produksjonen har ringt meg og vært bekymret for at jeg ikke skulle komme. Så jeg kom frem til at det ikke var nødvendig å utebli på grunn av det her. Det var fornuftig å ta turen, om ikke tror jeg det ville blitt masse spekulasjoner og styr.

Til VG bekrefter Vivian Kvarven at Leif kom bort til henne og at de har pratet sammen - og på et vis skværet opp.

les også Rasende «Farmen»-Leif rømte fra TV-innspillingen: – Gaute ba på sine knær om at jeg skulle komme tilbake

– Jeg var ganske spent på dette møtet selv. Men vi er voksne mennesker, ieg har én mening om saken og han har en annen. Og så har vi fakta. Møtet gikk helt greit, det. Han kom bort til meg og sa at han ikke er sint. Jeg svarte bare at jeg syntes det var supert og at jeg ikke ville fokusere på dette denne helga. Vi la hele saken død, forteller hun.

Det var Mathias Scott Pascual (27) som var storbonde den uka hemsedølen valgte å sabotere ukesoppdraget. Han bærer ingen nag til sin hjemsendte konkurrent.

– Situasjonen var kjip, den var ikke veldig heldig for oss andre som var inne på gården. Men akkurat nå er det glemt, det har vært en fantastisk reise. Leif dro det kanskje litt for langt, men det er et spill - og alle er med på spillet, sier han til VG etter søndagens innspilling.

Publisert: 07.10.19 kl. 17:06







