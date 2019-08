FIKK EN SØNN: John Arne Riise og kona Louise Angelica Riise ble natt til fredag foreldre til en liten gutt. Foto: Trond Solberg

John Arne Riise og Louise Angelica Riise fikk sitt første barn sammen

Det kjente paret måtte gå ni dager over tiden, men fredag kom lille Colin Riise til verden.

I januar bekreftet tidligere fotballspiller John Arne Riise (38) til VG at han og kona Louise Angelica Riise (29) ventet sitt første barn sammen.

– Jeg kan bekrefte at Louise Angelica er gravid. Vi er veldig glade om dagen, røpet Riise til VG den gang.

Litt senere, i mars, avslørte Louise Angelica på sin Instagram kjønnet på barnet.

«Det er en gutt. Vi har drømt om å få en liten gutt sammen så lenge og vi elsker deg allerede», skrev 29-åringen under et ultralydbilde med blå sko og en blå ballong på det sosiale nettverket.

PÅ FØDESTUA: John Arne Riise la ut dette bildet på sin InstaStory natt til fredag. Nå er babyen kommet til verden. Foto: Instagram

I starten av august meddelte Louise Angelica, også det på Instagram, at termin var passert, men at babyen fortsatt lot vente på seg.

Ni dager over termin var ventetiden endelig over. Det bekrefter paret til VG.

– Jeg har gjort så lite og fått så mye, sier John Arne Riise i en kort kommentar til VG bare noen minutter etter at fødselen, som skal ha vart i 19 timer, var over.

Gutten har fått navnet Colin Riise.

Natt til fredag la de begge ut et bilde fra fødestua, og avslørte med det for sine følgere på Instagram at ting var i ferd med å skje.

Den nyfødte gutten er den tidligere Liverpool-stjernens fjerde barn og det første til kona Louise Angelica. John Arne Riise har fra før av to barn fra sitt forrige ekteskap med Maria Elvegaard, samt en datter fra sitt aller første ekteskap med Guro Havnevik.

Som VG tidligere har avslørt, skal de nybakte foreldrene i høst vise fram familielivet sitt i et nytt program på TV3 og Viafree, som skal ha fått navnet «Kjendismødrene».

Publisert: 09.08.19 kl. 12:04 Oppdatert: 09.08.19 kl. 12:41