POPULÆR: Audra McDonald, her under Tony Awards i New York i forrige måned, har høstet en rekke priser opp gjennom årene. Foto: PA Photos

Broadway-stjerne raser – ble avbildet under sex-scene

Audra McDonald (29) langer ut mot publikummeren som knipset bilde av henne under en pikant scene søndag.

Nå nettopp

Vedkommende som tok bildet, ble nemlig avslørt av blitzen som lyste opp i teatersalen Clair de Lune i New York.

Skuespilleren lot seg ikke merke med den uønskede gesten der og da, men etter at oppsetningen var ferdig, sa hun sin klare mening på Twitter.

«Til hvem det nå enn var som tok et bilde med blitz under vår nakernscenen i dag: Det var ikke kult. Ikke kult i det hele tatt», skriver den tysk-amerikanske stjernen.

Det er ikke lov å ta bilder inne på Broadway.

McDonald spiller rollen som Frankie i nyoppsetningen av «Frankie and Johnny», og det var under en het scene med motspiller Michael Shannon (44) at en av gjestene falt for fristelsen til å forevige seansen.

En rekke medier omtaler saken, deriblant Deadline og Daily Mail. Ifølge Deadline er vedkommende som tok bildet, ikke identifisert.

les også Ali Stroker med historisk seier på prisgalla

McDonald er en svært anerkjent teaterskuespiller og kan skilte med hele seks Tony-statuetter, som er den største utmerkelsen man kan få på dette feltet.

49-åringen er ikke særlig befaren når det gjelder sex-scener. Det er første gang hun kaster klærne på scenen, men hun viste mye naken hud i 2011-filmen «Rampart».

Stjernen er for øvrig kjent for TV-seerne gjennom «Grey’s Anatomy» og «The Good Fight».

Publisert: 25.07.19 kl. 06:40