PÅ SYKEHUS: Niklas Baarli er operert etter å ha knekt ryggen. Foto: Privat/@niklasbaarli

Niklas Baarli etter ryggbrudd: – Det er røft

Programlederen (30) er satt i karantene og forteller om sterke smerter etter at han knakk ryggen.

På tur i Filippinene knakk programleder Niklas Baarli ryggen da han satt i en båt som ble truffet av en bølge.

Etter undersøkelser på Filippinene ble det besluttet at han skulle flys liggende hjem til Norge for å opereres. Nå har han gjennomgått to operasjoner.

Siden ulykken har han hyppig delt oppdateringer i sosiale medier fra karantenen på sykehus. Han har holdt motet oppe, men torsdag skriver han at han også vil snakke om nedturen.

– Operasjon to gikk bra, men smertene er enorme, skriver han på Instagram story.

Han forteller videre at han har lovet å ikke lure legene med godt humør. Selv om Baarli beskriver sterke smerter, er det at han ikke kan få besøk som er verst nå.

– Fortsatt ikke lov med besøk av kjæresten, familien eller venner og det er fortsatt hundre ganger tyngre enn smerter.

Radioprofilen utdyper til VG at han nå ligger på postoperativ avdeling etter å ha fått operert inn to 9 centimeter lange stag i ryggen, fire skruer og et bur som skal holde alt på plass.

– På grunn av besøksforbudet ligger jeg uten kjentfolk rundt meg, det er røft. Men det skal jeg overleve! Det eneste jeg mangler er å kunne kose litt på forloveden. Så jeg blir bra, har det etter forholdene bra og gleder meg til å komme hjem. Der venter 14 dagers karantene med Benjamin, skriver radioprofilen i en SMS til VG.

BESØKSFORBUD: Niklas Baarli savner forloveden Benjamin Silseth på sykehuset. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

På Instagram story utdyper Baarli at den første nedturen kom på grunn nav besøksforbudet.

– Så jævla pinlig! Det traff meg som en bølge på Filippinene og jeg jobber nå med å skjerpe meg for å ikke bli en surkukk. Fellesskapet før seg selv er selvsagt riktig – bare vanskelig å huske på når man ligger her og skriker. Jeg har så lyst til å spise chips, se «ja vi elsker camping» og få plasthanskekos, skriver han på Instagram Story.

Baarli skriver også at han har hatt problemer med å kontrollere smertene.

– Jeg ligger for dag to på postoperativ for smertelindring. Legene begynner å bli enige om at jeg har et gen som brenner gjennom smertestillende. Det høres gøy ut, men betyr i realiteten at alt varer i 30 min før vi er tilbake på start.

Publisert: 13.03.20 kl. 18:42

