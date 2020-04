MINDRE SKADER: John Arne Riise ble kjørt til sykehus for kontroll etter en trafikkulykke i Ålesund natt til onsdag. Foto: Frode Hansen, VG

John Arne Riise til sykehus for kontroll etter bilulykke

John Arne Riise og datteren var involvert i en trafikkulykke i Ålesund natt til onsdag, men er ikke alvorlig skadet.

Det bekrefter manageren hans Erland Bakke overfor VG. Ulykken skjedde på Lerstad, noen kilometer øst for Ålesund sentrum, da Riise skulle kjøre datteren hjem til Ålesund fra Tønsberg.

– Begge har det greit, men er preget av situasjonen. De har blitt sjekket av lege og er ved godt hold. Det er en hendelse de begge skulle vært foruten, skriver Bakke i en SMS til VG.

Det var Dagbladet som først meldte om saken. Ulykken skjedde da Riise kjørte fra Tønsberg til Ålesund natt til onsdag, sier manageren til avisen.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om en bil som lå på siden i veibanen like før klokken 02. Senere kunne de bekrefte at det ikke var snakk om store personskader og at bilen fortsatt var kjørbar.

Begge de involverte ble likevel fraktet til sykehus for en sjekk. Politiet etterforsker saken på vanlig måte og vil ikke konkludere i hva som har skjedd, sier operasjonsleder John Bratland til VG. Politiet sa tidligere til Dagbladet at de ikke har mistanke om at noe straffbart har skjedd.

