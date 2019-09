SAMARBEIDENDE PARTNERE: Peter Peters og Camilla Pihl står hverandre nært både privat og profesjonelt. Her fotografert i 2018. Foto: Fredrik Solstad

Camilla Pihl og Peter Peters selger luksusleilighet for 17 millioner

Kjendisparet er på flyttefot, men ønsker ikke si noe om hvor ferden går videre.

Blogger Camilla Pihl og forloveden gjennom over ti år, Peter Peters, skal flytte. Nå selger paret sin leilighet på Frogner i Oslo. Prislappen er svimlende 17 millioner kroner.

Det bekrefter også ansvarlig megler i Privatmegleren, Hans Houeland, til VG.

– Dette er en toppleilighet i Balders gate på Frogner, i en bygård som ble totalrenovert for noen år tilbake. Selve leiligheten ble også totalrenovert samtidig som resten av gården, forklarer Houeland.

Leiligheten er på 162 kvadratmeter med en stor, privat takterrasse.

Ifølge megleren vil boligen legges ut for salg om en drøy uke, men hverken Pihl eller Peters ønsker å avsløre om de har kjøpt noe nytt eller hvor ferden går nå.

STYLET OG KLART: Slik ser det ut når Camilla Pihl og Peter Peters selger sin leilighet på Frogner i Oslo. Foto: Maison

– Det har vi ingen kommentarer til, og paret ønsker heller ikke å komme med ytterligere kommentarer rundt salget, sier han.

I august i år kunne E24 melde at Pihls selskap The Camilla Pihl Company hadde et overskudd på 221.728 kroner i 2018 - tall som er basert på fjorårets årsregnskap. Ifølge nettstedet var det en nedgang fra året før, da selskapet hadde et overskudd på 301.848 kroner.

Selskapet eies av Pihl og Peters holdingselskap Pihl & Peter Invest. Peters er også styreleder i The Camilla Pihl Company.

– Vi er veldig fornøyde med utviklingen i alle selskaper og prosjekter. Vi tenker langsiktig, skrev Peters i en e-post til E24 den gang.

ANSVARLIG: Megler Hans Houeland i Privatmegleren. Foto: Lasse Fløde

Resultatene til Pihls selskap har de siste årene krympet fra år til år. Bloggeren nådde overskuddstoppen i 2015, da selskapet hadde et overskudd på 788.767 kroner på bunnlinjen. Siden det har overskuddet krympet årlig, selv om omsetningen har økt.

I 2015 skal Pihl ha tatt ut 1,4 millioner kroner i lønn. I 2016 hentet bloggeren ut 1,3 millioner kroner, mens hun i 2018 tjente rett i overkant av én million gjennom selskapet.

