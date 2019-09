BLE SINGEL: Den svenske artisten Zara Larsson er ikke lenger kjæreste med britiske Brian Whittaker. Foto: Anniken Aronsen

Zara Larsson bekrefter brudd med kjæresten

Den svenske artisten er singel igjen, og omtaler sin nye tilværelse som «spennende».

Nylig kom nyheten om at det to år lange forholdet mellom Zara Larsson (21) og det britiske modellen Brian Whittaker (19) er over.

I starten ble det hintet om bruddet på sosiale medier. På MTV Video Music Awards i New York dukket den svenske popstjernen opp med et hjerte med en pil gjennom på brystet. Samtidig sluttet de to å følge hverandre på Instagram.

Og i en story på Instagram skrev 21-åringen litt senere følgende:

«Når du får hjertet ditt knust, men det er ok siden alle gatene har ventet på at du skal bli singel igjen».

«Ting skjer, relasjoner tar slutt. Du får ikke visse jobber med én gang, men gjennom å elske deg selv og kjærligheten blir alt bra. Det er min nye reise. Jeg elsker meg selv, og det håper jeg du gjør også», fulgte Brian Whittaker opp med.

I et intervju med People bekrefter Zara Larsson nå bruddet. På spørsmål om hun har tid til en kjæreste er hun ganske klar.

– Akkurat nå, nei. Jeg har ikke det. Men det er ok, for akkurat nå er jeg singel. Og det er spennende. Jeg er ung, jeg er søt og jeg må få leve mitt liv. Jeg har ikke vært singel siden jeg var 14, sier hun til nettstedet.

STOR STJERNE: Zara Larsson er svært populær, også i Norge. Dette bildet er hentet fra i fjor sommer, da hun opptrådte på Findings-festivalen på Bislett. Foto: Tomm W. Christiansen

Om sin nye tilværelse forteller Larsson at hun er «veldig opptatt» og at hun ikke har tid til å nyte singellivet.

– Det er med kjærlighetsforhold som med vennskap og familierelasjoner: Man må jobbe med det. Du må være villig til å gi av tiden din og pleie relasjonen. Det tar mye tid, mener den nysingle artisten.

Publisert: 16.09.19 kl. 02:06