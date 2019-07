BAND: Rockebandet fra Bergen ble dannet i 2017, hvor de samme år opptrådte på 100 Dagar-festivalen på Stord. Foto: SKAAR

Rockeband vurderer søksmål mot Warner Music: – Det er provoserende

Rockebandet SKAAR fra Bergen vurderer å gå til søksmål mot plateselskapet til artisten Hilde Skaar (21). Årsaken er at de begge har samme artistnavn.

Det var Stord24 som meldte om saken først.

– Det er helt utrolig provoserende, sier vokalist Karla Lesley Jaeger (29) i rockebandet SKAAR til VG.

Rockebandet ble dannet i 2017, hvor de samme år opptrådte på 100 Dagar-festivalen på Stord. To år senere sto popartisten Hilde Skaar (21) på samme scene med samme artistnavn som rockebandet.

Det har skapt store problemer for bergensbandet.

– Når folk søker opp SKAAR på sosiale medier, får de opp begge profilene. Da vi var på turné, hvor folk tagget oss på sosiale medier, ble Hilde Skaar tagget i innleggene. Bandet blir utslettet fra internett, sier Jaeger, som legger til:

– Vi har ikke de samme ressursene og markedsføringsmidlene i forhold til hva Hilde Skaar og Warner Music har. Der har vi ikke en sjanse.

Hilde Skaar fra Stord kan vise til en «10 mill. på Spotify»-låt med TRXD-samarbeidet «Wherever You Go», og hennes egen soundtracksang «Higher Ground» har passert seks millioner på samme plattform.

21-åring var også å se på VG-lista i Oslo og Trondheim, og spiller under konserten i Bergen førstkommende onsdag.

Skifter ikke navn

«Hva gjør du når noen stjeler bandnavnet ditt, og prøver å fjerne deg fra jordens overflate? Hopper du, eller erklærer du krig? Vel, vi gjør begge deler! Ser dere i retten», skriver rockebandet på Instagram.

Vokalisten forteller at rockebandet har fått rettighetene til SKAAR-navnet med store bokstaver.

– Det hadde vært fint med en dialog med Warner Music, slik at de kunne tatt ansvar som den musikkbedriften de er. Dette blir som å vise oss en stor finger.

Videre hevder Jaeger at plateselskapet har truet bergensbandet med advokat.

– Vi kommer ikke til å skifte navn, selv om det hadde løst problemet. Det blir som å slette flere år med hardt arbeid.

– Har ikke kjennskap

Fungerende daglig leder Ivar Noer i Warner Music avviser at plateselskapet har truet rockebandet med advokat.

– Selv om vi kan forstå at det kan oppfattes som uheldig at to forskjellige artister operer med samme navn, så er det i dette tilfellet slik at Hilde Skaar ønsket å bruke sitt fødenavn – noe hun har all rett til, skriver Noer i en SMS til VG.

Han legger til at Warner Music ikke har planer om noe søksmål, og avviser at plateselskapet har hatt kjennskap til band med det navnet.

– Jeg har ikke kjennskap til om noen hos oss har vært klar over et band med dette navnet.

Jaeger på sin side forteller at bandet allerede har vært i kontakt med en advokat.

– Vi ønsker gjerne å understreke at dette ikke er et angrep på Hilde Skaar som artist, men på Warner Music, som i denne saken hemningsløst kjører på med sine egne kommersielle hensikter uten å ense bandet SKAAR som har eksistert under navnet i flere år, avslutter hun.

Publisert: 09.07.19 kl. 08:05