REKORD: «Stranger Things» sesong 3 får rekordgode seertall. Foto: Netflix

«Stranger Things» sesong tre setter Netflix-rekord

Den nye sesongen av «Stranger Things» høster gode anmeldelser og ikke minst seertall.

40,7 millioner husholdninger har sett sesong tre av den populære serien «Stranger Things», og dette på bare fire dager, skriver Netflix på Twitter.

Verdenslanseringen av den nye sesongen var 4. juli, men den er allerede vist mer enn noen annen film eller serie i løpet av de fire første dagene etter lansering.

– 18,2 millioner har allerede fullført hele sesongen, skriver Netflix på Twitter.

Serien, som går over åtte deler, har blitt populær verden over og allerede høstet gode anmeldelser. Av VG fikk både sesong to og tre av den amerikanske skrekkserien terningkast 5.

Ifølge BBC er det først nå nylig at Netflix har begynt å dele seertallene sine. I januar skal filmen Bird Box ha toppet listene, mens «Umbrella Academy», en serie om en dysfunksjonell superheltfamilie, ble oppført til å ha 45 millioner seere innen sin første måned – det meste for en serie i første kvartal av 2019.

Men nå har altså «Stranger Things» sesong tre snart tatt igjen de tallene, på bare en tiendedel av tiden. Det skriver BBC.

Publisert: 09.07.19 kl. 11:54