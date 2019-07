TV-STJERNE: Hunter Schafer har sin debutrolle i den populære HBO-serien «Euphoria». Foto: Melodie Jeng / Getty Images Europe

«Euphoria»-stjernen til VG: Vil ikke være et minoritetsalibi

LOS ANGELES (VG) Transkvinne og modell Hunter Schafer er glad for at transjenta hun spiller i den dystre ungdomsserien «Euphoria» ikke på noen måte er ment å representere hele miljøet.

– Men jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk medvirke i «Euphoria» og jeg kunne ønske jeg hadde sett flere slike karakterer som Jules på TV da jeg vokste opp, forteller Hunter Schafer (20) til VG når vi treffer henne i LA.

Portretteringen av Jules, en transjente i tenårene, er hennes første erfaring med skuespilleryrket og det har vært litt av en ilddåp. HBO-serien «Euphoria» er nemlig ingen vanlig ungdomsserie, men en rå og usminket skildring av hvor jævlig tenårene kan være. Det er vondt å se på den fornedringen Jules utsetter seg for, når hun på jakt etter bekreftelse lar seg bruke av eldre menn hun finner via datingapper.

For Schafer er det viktig å få frem at karakteren ikke på noen måte er ment å være en representant for hele transmiljøet.

– Det var en av de tingene jeg satte mest pris på med «Euphoria. Jeg følte ikke at poenget med serien var å krysse av hver eneste minoritetsboks. I stedet handler det om å vise frem en enkeltpersons opplevelse av å være trans, som ikke nødvendigvis speiler hvordan resten har det, sier hun.

Tøffe tenår

«Euphoria» har fått mye skryt for å gi et ærlig innblikk i tenåringstilværelsen. Her blir vi vitne til mye ubehagelig eksperimentering med rus og sex, men kanskje enda viktigere er skildringen av hvordan internett og sosiale medier har endret ungdomstiden for alltid. Det er en helt ny verden, som nok mange voksne vet svært lite om, til tross for at vi nesten alle har smarttelefoner.

– Jeg tenker at det både er en forbannelse og en velsignelse at foreldre ikke skjønner så mye av hva vi driver med på nettet, fordi det gir oss rom til å finne ut av ting selv. På den annen side foregår det så mye grusomt der, at jeg vil beskrive nettet både som en avgrunn og et fristed, mener Schafer.

For henne personlig var nettet redningen da hun begynte å forstå at hun var født i feil kropp.

– Sosiale medier kan være et godt verktøy for å bli kjent med seg selv. Det var til stor hjelp å finne et miljø på nettet med likesinnede som godtok meg, da jeg slet med selvfølelsen og følte at jeg ikke hørte hjemme noe sted, sier hun.

På spørsmål om hvordan hun ellers opplevde tenårene, ler hun litt beskjemmet.

– Jeg vil si at de var et nødvendig onde, og jeg liker bedre å være i tyveårene. Tenårene var en periode som helt klart formet meg som menneske, og det ville jeg ikke vært foruten, men jeg lengtet etter å bli voksen, smiler hun.

ZENDAYA: Schafer spiller mot skuespiller og artist Zendaya Coleman. Foto: Eddy Chen / TT NYHETSBYRÅN

Aktivist

Hennes egen ungdomstid var da heller ikke for pyser. I en alder av 17 år ble hun en offentlig person da hun kastet seg inn i debatten om en ny lov som ville forby transpersoner å bruke toalettene til det kjønnet de identifiserte seg med på amerikanske skoler og andre offentlige bygg.

Saken skapte voldsomt engasjement i Schafers hjemstat North Carolina, og hun var en av saksøkerne da borgerrettighetsorganisasjonen ACLU organiserte et massesøksmål mot staten i kjølvannet av loven. Skuespilleren og hennes allierte vant ikke frem.

Den omstridte loven, kalt «the bathroom bill» ble vedtatt 23. mars 2016. Den ble siden en hodepine for North Carolina, da protester og boikott ville koste delstaten nærmere 40 milliarder kroner ifølge AP. Loven er siden blitt modifisert. For Schafer ble aktivismen et springbrett til en ny karriere.

Ikke lenge etterpå fikk hun modellkontrakt med det prestisjetunge byrået Elite Models. Siden har hun vært kleshenger for merker som Dior og Miu Miu, og figurert i trendy og toneangivende magasiner som W og Vouge. Hun er likevel ikke sikker på om det er riktig å omtale moteindustrien som progressiv.

– Jeg synes motebransjen har blitt mer inkluderende, men det er fremdeles en kapitalistisk bransje der målet er å tjene penger. Når ting går fremover følger de strømmen og kommersialiserer den, så jeg føler ikke at de har edle motiver, bemerker hun.

Kan passere

Schafer er en behagelig samtalepartner. Blid og søt. Og veldig feminin. Hun er en av dem man i transmiljøet sier at «kan passere», altså at det er vanskelig å skille henne fra en biologisk født kvinne. For Hunter Schafer har det imidlertid vært et pluss at omverdenen vet at hun er trans i forbindelse med jobb. Hun vet at hun har fått enkelte modelloppdrag fordi hun representerer en minoritet, men deter ikke nødvendigvis noe hun er helt komfortabel med.

Hun har tidligere snakket om frykten for å få modelljobber på grunn av symbolverdien det har å inkludere en transperson.

Hun bekymret seg for det samme da hun ble tilbudt rollen i «Euphoria».

– Det er alltid noe jeg har i bakhodet når jeg takker ja til jobber, så jeg likte at det ble underspilt i «Euphoria» at Jules er trans. Hun er bare et menneske som gjør seg ulike erfaringer. Noen av valgene hun tar er riktignok farget av at hun er en transkvinne, men det er heldigvis ikke hele historien hennes. Jeg liker også at ingen av karakterene er perfekte eller ment å være rollemodeller. I stedet

gir de heller publikum et realistisk glimt av et kaotisk tenåringsliv, som nok mange kan kjenne seg igjen i, tror Schafer.

Hun sier skuespillerjobbingen har gitt mersmak.

– Å dykke ned i en annen persons psyke har gitt meg et nytt perspektiv på ting. Nå ønsker jeg å prøve meg i alle mulige roller, også dem som tidligere kanskje ville vært forbeholdt en cis-kvinne. Det hadde vært interessant!

