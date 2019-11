BESKYLDER: Brasils president Jair Bolsonaro beskylder skuespiller Leonardo DiCaprio for å ha ansvar for noen av brannene i regnskogen i Amazonas tidligere i år. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix

Brasils president: Gir DiCaprio ansvar for Amazonas-branner

Brasils president Jair Bolsonaro kritiserer Leonardo DiCaprio for å ha donert penger til organisasjoner som han mener står bak noen av brannene i Amazonas.

NTB-AP

Nå nettopp

– DiCaprio er en kul fyr, er han ikke? Gir penger for å sette regnskogen i brann, sa Bolsonaro til sine tilhengere fredag.

FÅR SKYLDEN: Skuespiller Leonardo DiCaprio får skylden for brannene i Amazonas. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

Den kjente skuespillerens miljøorganisasjon har donert 5 millioner dollar for å beskytte regnskogen i Amazonas etter brannene i juli og august, som ødela store områder.

Uttalelsene fra Brasils president kommer etter politirazziaer i hovedkvarterene til to frivillige organisasjoner i delstaten Pará. Flere frivillige brannmenn ble pågrepet og senere løslatt. Brannmennene nekter for å ha gjort noe galt.

Lokalt politi sier at organisasjonene mistenkes for å ha stiftet branner for å skaffe seg selv midler.

Den føderale påtalemyndigheten sier imidlertid at deres etterforskning av brannene tyder på at det er lokale utbyggere som står bak.

Publisert: 29.11.19 kl. 20:08

