Opplysninger til VG: Scarlett-scener forblir norske

SÆBØ PÅ SUNNMØRE (VG) Scarlett Johanssons minutter på Sunnmøre blir etter all sannsynlighet Norge, også på film.

Nå nettopp







Med to Joker-poser i hånden stakk hun hodet ut av lokalbutikken på Sæbø på Sunnmøre onsdag. Scarlett Johansson, superstjernen kjent fra blant annet «Avengers»-serien og «Lost in Translation».

les også Hollywood-film til Sæbø: Dette vet vi

Før scenen på butikken ble spilt inn ble Johansson filmet fra et helikopter om bord på fergen MS Goma.

Det er etter alle solemerker Marvel-filmen «Black Widow» som festes til film, den fjerde store Hollywood-innspilling på norsk jord etter «Snømannen», «Mission Impossible» og «James Bond 25».

PÅ JOKER’N: Scarlett Johansson på Sunnmøre onsdag. Foto: ØYSTEIN DAVID JOHANSEN/VG

Mange ble skuffet da store scener filmet ved prekestolen i Rogaland på film «endte opp» i Kashmir, da handlingen i Mission Impossible ble lagt dit.

Etter det VG erfarer skal Sæbø være Sæbø og Norge være Norge, til tross for at Scarlett Johanssons rollefigur Natasja Romanov i filmen er russisk.

Skiltene på Joker-butikken var heller ikke byttet ut og Johansson kunne se ut som en hvilken som helst sunnmøring der hun gikk ut av butikken, for anledningen med rødt hår, og et ikke spesielt glamorøst oppsyn i vestlandsregnet.

les også Scarlett Johansson og Colin Jost er forlovet

Les også: Avkrefter «James Bond»-innspilling i Sæbø

Butikksjef på Joker, Torbjørn Slettedal, har sågar en liten rolle sammen med Scarlett Johansson inne i butikken.

Han har fått munnkurv fra filmselskapet og ville ikke si annet enn at produksjonen var langt større enn han hadde sett for seg. Bare en time etter observerte VG han på sin ikke-Hollywood-jobb igjen mens han lastet varer i hyllene på Joker.

SCARLETT PÅ FERGEN: Filming av en scene fra luften, Scarlett Johansson er her på fergen «MS Goma» fra Kristiansund. Foto: ØYSTEIN DAVID JOHANSEN/VG

Scarlett Johansson ble godt beskyttet og ble holdt på behørig avstand til norsk presse, men hun skal ha en god tone med de mange i crewet på det lille tettstedet får VG vite fra en kilde tett på produksjonen.

En Marvel-produksjon er store greier, og filmteamet har ikke mange dager booket i Norge. Så hvor mange sunnmørsminutter verden får nyte gjenstår å se.

les også Vettskremt Scarlett Johansson raser mot fotografer

Allerede i februar skrev Comicbook.com at «Blue Bayou» er arbeidstittelen på den nye «Black Widow»-filmen.

Scarlett Johansson spiller hovedrollen som Natasha Romanoff, med kallenavnet «Black Widow», slik hun også gjør i for eksempel Avengers-filmene.

Comicbook.com beskriver plottet som at Romanoff blir gitt til KGB når hun blir født, noe som fører til at hun blir den perfekte agenten. Ved Sovjetunionens fall, prøver russiske myndigheter å drepe henne. I filmen er hun i New York, hvor hun lever som en leiesoldat, 15 år etter oppløsningen av Sovjetunionen.

Publisert: 30.05.19 kl. 11:06