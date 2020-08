VG-Peil-Logo Endret seg etter «Euphoria» I et intervju med Deadline forteller skuespiller Zendaya Coleman (23) om hvordan rollen som den rusavhengige tenåringen Rue i «Euphoria» har endret henne. Ingvild Vik Av Publisert 24. august, kl. 14:03 Karakterens tenåringsliv har få likhetstrekk med skuespillerens. 23-åringen gikk ikke på vanlig videregående skole, og allerede som 14-åring hadde hun sin egen TV-serie på Disney Channel. Zendaya forteller at hun har lært mye av å spille Rue, og at rollen har gitt henne bedre forståelse for hvordan det er å leve med avhengighet. Ingvild Vik Av Publisert 24. august, kl. 14:03 Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN – Jeg tror Rue kan gjøre mange feil, men vi vil fortsette å heie på henne. Vi vil at det skal gå bra med henne og at hun skal ta de riktige valgene, fordi vi forstår henne og vi hører på henne. Vi hører tankene hennes og ser de manisk-depressive episodene fra et perspektiv som jeg ikke tror har blitt vist på TV før, sier Zendaya. Ingvild Vik Av Publisert 24. august, kl. 14:03 Eddy Chen / TT NYHETSBYRÅN

Zendaya: Endret seg etter «Euphoria»-rolle

– En rolle som denne krever at du er mye mer åpen og mye råere med følelsene dine. Hvis ikke funker det ikke, sier Zendaya til Deadline.

23-åringen mener rollen har endret henne som person.

Foto: TT NYHETSBYRÅN

– Jeg tror jeg har myknet litt opp. Jeg er mye mer i kontakt med følelsene mine. Jeg har lært mer om mennesker, empati og forståelse gjennom å spille henne.

Fremmer representasjon

23-åringen forteller at hun er stolt av at serien fremmer representasjon på skjermen. I «Euphoria» møter Rue transjenta Jules, og blir venner med henne. Jules spilles av skuespilleren Hunter Schafer (21), som også er transkjønnet.

Foto: Eddy Chen / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg tror at det som er bra med «Euphoria» er at serien får folk til å føle seg mindre alene i sine egne opplevelser. Den viser dem at de ikke er alene om å takle det de går gjennom, sier Zendaya.

Les også: VG møtte «Euphoria»-stjernen: – Vil ikke være minoritetsalibi

«Euphoria» er nominert i totalt seks Emmy-kategorier, blant annet er Zendaya nominert i kategorien beste hovedrolle i en dramaserie. Til Deadline forteller skuespilleren at det var en ut-av-seg-selv-opplevelse å få beskjed om nominasjonen.

– Skjer dette virkelig med meg? Det føltes veldig, veldig surrealistisk. Jeg vet ikke om det noen gang vil føles ekte, forteller hun om øyeblikket da hun fikk vite om nominasjonen.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Kan komme ny episode i år

Produksjonen av sesong to av suksesserien var i gang da coronaviruset brøt ut for fullt i USA i mars. Siden da har det vært full stopp. Originalt skulle sesong to slippes på HBO i løpet av 2020, men det er nå lite sannsynlig at skjer.

Likevel kan vi få et lite gjensyn med Rue og Jules før året er omme. Da hun var gjest på «Jimmy Kimmel Live» forrige uke, avslørte Zendaya at det er mulig at en «bro-episode» kan være på vei, mens crewet bak serien venter på at filmingen kan starte igjen.

Publisert: 24.08.20 kl. 14:03