TOK SITT EGET LIV: Ari Behn, her fotografert i januar 2018. Foto: Frode Hansen

Undersøkelse: Folket støtter familiens åpenhet om Ari Behns selvmord

Kun to prosent mener det var galt å opplyse om at Ari Behn tok sitt eget liv.

Nå nettopp

Selv om selvmordsforsker Fredrik Walby er noe kritisk til mediedekningen av Ari Behns død, mener ni av ti nordmenn at det var riktig å være åpen om at han tok sitt eget liv.

– Og vi er helt enig i det. Alternativet hadde skapt større problemer, sier Walby til VG.

Han forklarer at kongehuset, familien og pressen i denne situasjonen gjorde det riktige med å være ærlige om at Ari Behn tok sitt eget liv. Noe annet hadde ført til spekulasjon.

Respons Analyse har på oppdrag fra VG stilt følgende spørsmål til 1001 mennesker over 18 år:

«I forbindelse med Ari Behns bortgang i julen har familien og kongehuset valgt å være åpen om at Ari Behn begikk selvmord. Mener du det var riktig eller galt at man informerte om at Ari Behn tok sitt eget liv?»

91 prosent mener det var riktig.

– Vi har brukt metoden vi bruker på ordinære nasjonale målinger, forteller daglig leder i Respons Analyse, Thore Gaard Olaussen.

Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Totalt sett mener 91 prosent det var riktig å informere om at Ari Behn tok sitt eget liv, 2 prosent mener det var galt og 6 prosent svarer «ikke sikker».

– I utgangspunktet ville jeg forventet at det var flere som sa at det ikke var helt på sin plass med åpenhet, sier Olaussen.

Men han mener det er faktorer i dag som gjør at man vil snakke mer om selvmord og være åpen om det.

– Hadde det vært for 20 år siden, vil jeg tro flere hadde vært negative til åpenheten. For det første har jo samfunnet blitt klar over at selvmord er mer vanlig enn man skulle tro og vi snakker mer om psykisk helse.

– Snakkes for lite om

Ari Behns manager, Geir Håkonsund, forklarer at familien hele tiden har ment at åpenhet er viktig for dem, samt at Behn var en mann som mange hadde et forhold til og var glade i, og derfor var det rett for dem å la mange ta del.

– Samtidig er det viktig å presisere at et valg om åpenhet eller ikke må være opp til hver enkelt pårørende. Vi må ikke påtvinge folk en følelse av hva som er rett og galt i situasjoner som tross alt handler om sorg og tragedie på et svært personlig plan, sier Håkonsund.

Generelt opplever han dekningen av Ari Behns død fra norsk presse som respektfull og hensynsfull.

– Ari var er en kjent person. Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner – og med håp om å kunne være til hjelp for andre, har moren Marianne Behn uttalt til ukebladet Se og Hør.

Fredrik Walby har lang erfaring fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Han mener også det var riktig med ærlighet.

– Selvmord er for lite omtalt i samfunnet vårt. Både omfanget av problemet og alvorlighetsgraden snakkes for lite om, sier han.

Kritisk

Likevel er det flere områder av pressedekningen Walby er kritisk til.

– Det er viktig for meg å si at dekningen absolutt på ingen måte har vært horribel. Mye har blitt gjort på en god måte. Men etter nyheten kom om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv, ble det etter hvert ganske glorifiserende, sier Walby og fortsetter:

– Det er noe med mengden av det, og nyhet satt i tid. Det var mange artikler i samme retning. Det blir et endimensjonalt bilde av det tragiske. Lidelsen drukner helt og man ser elementer av romantisering.

Som selvmordsforsker er han redd det kan virke inspirerende for andre som sliter.

– Det ender i en overstrømmende rosende omtale av avdøde. Noen kan tenke at kanskje de får det samme ettermælet. Og det er vi redde for. Når det ikke tidlig nok kommer fram hva man skal søke hjelp for, hvorfor skal man da søke hjelp?

Han forklarer at alle selvmord kommer som følge av en stor personlig krisesituasjon. Enten det gjelder psykiske problemer, rus eller andre problemer.

– Det skulle jeg likt å lese mer om tidligere. Selv om vi ikke vil ha spekulasjon eller graving i Ari Behns død, så kunne man hatt mer fokus på vanlige grunner til selvmord. Dette for å gi informasjon om hva man skal søke hjelp for, mener Walby.

– Men hvis VG for eksempel hadde ringt deg noen dager etter nyheten om Ari Behns død og spurt om vanlig årsaker til selvmord, ville ikke også det vært å spekulere?

– Man kunne nok forsøkt å belyse det som det omfattende folkehelseproblemet selvmord og psykisk sykdom er, og det har vi jo også uttalt oss om. Dessuten kunne man hatt flere saker på hvordan å snakke med pårørende i sorg, uten å nødvendigvis spekulere i Ari Behns død.

Publisert: 16.01.20 kl. 11:31

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser