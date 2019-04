I NORGE: Her er Michelle Obama på scenen i Oslo spektrum torsdag kveld. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Michelle Obama om første møtet med Barack Obama: – Ikke imponert

OSLO SPEKTRUM (VG) Torsdag kveld var Michelle Obama på plass i Oslo Spektrum for å snakke om boken sin.

Michelle Obama (55), som ble nasjonens første afroamerikanske førstedame, kom ut med en åpenhjertig bok i november i fjor.

I forbindelse med bokutgivelsen har Michelle Obama lagt ut på en turné, hvor hun torsdag kveld møtte opp til et nesten fullsatt Oslo spektrum.

Michelle Obama startet opp kveldens samtale med å snakke om utdanning sammen med komikeren Phoebe Robinson (34).

– Barn over hele verden vet når de ikke blir investert i. Jeg var et slikt barn, forteller Michelle Obama, som fikk høre at hun aldri var noe Princeton-materiale.

– Det gjorde meg til en «Jeg skal vise deg»- person.

Den tidligere førstedamen forteller at barn overalt i verden kjenner press på å få til alt.

– Jeg var det barnet. Etter det? Å være førstedame var ingenting. Jeg ville gjøre nasjonen stolt. Den flammen er fortsatt inni meg, og jeg tror ikke den kommer til å gå ut med det første.

Ikke imponert over Barack Obama

Michelle Obama snakket i tillegg om første møtet med ektemannen Barack Obama, som hun møtte gjennom et firma som hun jobbet for. Barack Obama hadde også fått jobb på samme sted.

Hun forteller at hun ikke var særlig imponert over ham under første møtet fordi han var for sen til første dag på jobb. Men inntrykket endret seg raskt.

– Han var Barack Obama, damer. Og jeg var sånn: Søt, sier hun.

Michelle Obama legger til at den nåværende ektemannen til slutt ble positivt påvirket av henne.

– Jeg tror han lærte seg å være presis. Det som tiltrakk meg var forskjelligheten hans.

Tresifret antall millioner

Boken, som fikk navnet «Becoming», omhandler både seire og skuffelser.

Både Michelle Obama og hennes ektemann Barack Obama skrev under en felles bokavtale med forlaget Penguin Random House.

De økonomiske detaljene i bokavtalen er ikke kjent, men den er antatt å være verdt et tresifret antall millioner kroner.

Boken til 55-åringen fikk terningkast tre av VGs anmelder.

