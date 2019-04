arrow-left







arrow-right expand-left TOK FARVEL: Den offisielle minneseremonien for Nipsey Hussley i Staples Arena i Los Angeles.

Nipsey Hussle gravlegges: – Vi vil aldri bli det samme igjen

Kjæresten Lauren London, musikerkolleger og tusenvis av fans fulgte torsdag kisten til den drepte rapperen Nipsey Hussle gjennom gatene i Los Angeles.

Oppdatert nå nettopp







Den Grammy-nominerte rapperen ble skutt og drept utenfor en klesbutikk i Los Angeles søndag 31. mars.

Torsdag fylte tusenvis av fans Staples Center i Los Angeles for å si farvel. Arenaen har plass til 21.000 mennesker, og er også stedet hvor den offentlige minneseremonien for Michael Jackson ble holdt i 2009.

Les også: Ettersøkt for drapet på Nipsey Hussle er pågrepet

TOK FARVEL: Fans venter på begravelsesfølget til den drepte rapperen Nipsey Hussle i Slauson Avenue i Los Angeles. Foto: REUTERS

Under seremonien ble det blant annet lest opp et brev fra USAs tidligere president Barack Obama, som sa han hadde blitt introdusert til rapperens musikk gjennom døtrene sine.

I brevet la Obama vekt på Hussles rolle i nabolaget Crenshaw i Los Angeles, skriver Reuters.

– De fleste ser bare gjenger, kuler og håpløshet når de ser til nabolaget Crenshaw hvor han vokste opp. Nipsey så potensialet. Han så håp.

arrow-left







arrow-right expand-left GRAVFØLGE: Følget med Nipsey Hussle forlater Staples Center i Los Angeles.

Familie og stjerner

Drapet har skapt sterke reaksjoner i USAs underholdningsindustri, og blant storhetene som møtte opp på markeringen natt til fredag var Stevie Wonder. Han fremførte ifølge New York Times’ reporter på stedet låten «Tears in Heaven».

Rapperen Snoop Dogg skrøt av Nipsey Hussles rolle som en forkjemper for fred i et tøft nabolag.

Til stede var også rapperens familie, deriblant kjæresten Lauren London, som han hadde en to år gammel sønn med.

– Nå føler jeg smerte for sønnen vår, som sannsynligvis ikke vil huske hvor mye faren hans elsket ham, sa hun i talen.

London ba tilhørerne om å reise seg før hun leste opp en beskjed til hjembyen Los Angeles:

– Denne smerten er vår. Vi mistet en utrolig sjel, en sjelden person. Vi vil aldri bli det samme igjen.

Les også: Kjæresten om sorgen: – Jeg er fullstendig fortvilet

Kjører forbi åstedet

Etter minneseremonien forlot kisten med Nipsey Hussle arenaen, og et stort gravfølge fulgte etter. Ferden skal blant annet gå forbi klesbutikken Marathon – butikken Hussle eide i nabolaget hvor han vokste opp, og hvor han ble drept.

Det var her det brøt ut kaos forrige mandag, da flere ble skadet under en minnemarkering for rapperen:

Publisert: 12.04.19 kl. 01:40 Oppdatert: 12.04.19 kl. 02:35