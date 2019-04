BITRE FIENDER: Petter Northug jr. og Calle Halfvarsson har opp gjennom årene ikke akkurat vært bestevenner. På Rhodos fortsetter rivaliseringen mellom de to. Foto: Håvard Solem, TV 2

Petter Northug møter «hatsvenske» i nytt TV 2-program: – Jeg har blitt veldig skuffet, men aldri rasende

RHODOS (VG) Et stjernespekket norsk mannskap er i Hellas for å lage TV-underholdning.

I TV 2 -programmet «Landskampen» skal fire nordmenn og fire svensker kjempe om heder og ære, og om ikke å tape kampen om å være Skandinavias beste idrettsnasjon. På Norges lag stiller blant andre Petter Northug jr. (33) og Therese Johaug (30), mens svenskene har med seg blant andre Calle Halfvarsson (30) og Charlotte Kalla (31).

Gjennom en årrekke har Northug og Halfvarsson kranglet åpent i mediene, senest under VM i februar da nordmannen, som også fungerer som ekspert for TV 2, langet ut mot svenskens taktiske egenskaper under herrestafetten.

– Nei, nei, Calle. Du klarte det igjen, ja. Igjen! Hva er det han holder på med, sa han på direkten, noe som førte til at Expressens kjente langrennskommentator Thomas Pettersson reagerte med å kalle trønderen for en «sjefsmobber».

– Ingen «sjefsmobber»

– Karrieren din krasjet som du krasjet din bil, var én av strofene Halfvarsson spyttet i retning Northug i en musikkvideo fra NRK like for VM i vinter, mens Northug tidligere også har uttalt at Halfvarsson høres ut som en klovn i den svenske suksess-serien «Solsidan».

STJERNESPEKKET: Det svenske laget består av Calle Halfvarsson (til venstre), Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg og Charlotte Kalla. For Norge kjemper Therese Johaug, Tiril Eckhoff, Petter Northug jr. og Emil Iversen. Foto: Espen Solli, TV 2

Nå skal de altså lage TV sammen. Et TV-program som også innebærer middag sammen om kveldene.

– Er du en «sjefsmobber», Petter?

– Nei, jeg har aldri vært en «sjefsmobber». Jeg har ofte slengt drit og vært i overkant ærlig i mediene, men det har jeg gjort for å gi meg selv en fordel. Det har gitt meg en boost og en motivasjon som har gjort meg enda mer skjerpet, sier 33-åringen, som la opp i 2018, til VG.

Savner munnhuggeriet

Ifølge Northug har han og Halfvarsson snakket minimalt sammen ansikt til ansikt.

GIR ALT: Therese Johaug ligger sjelden på latsiden, heller ikke i TV 2-programmet «Landskampen». Foto: Håvard Solem, TV 2

– Vi har aldri snakket sammen på det planet vi gjør under denne innspillingen. Vi har vært rivaler og bare slengt dritt til hverandre. Det har vært alt av kommunikasjon, egentlig. Men nå som jeg har lagt opp og jeg vet at vi ikke møtes i løypa mer, er det gøy å drøfte det som har skjedd og det som har vært sagt de årene vi møtte hverandre. Og det får vi gjort her.

VG møter alle deltagerne midt under innspillingen, som foregår på greske Rhodos. Der forteller svenske Calle Halfvarsson at han aldri har tatt seg nær av kritikken fra nordmannen.

– Mange synes kanskje at det er rart, men jeg har faktisk likt det, det har gitt meg motivasjon. Vi har gått to stafetter mot hverandre og jeg har tapt begge. VM i Falun i 2015 var spesielt viktig for meg, og den gang var ordkrigen og det sportslige svært tungt å svelge for meg. Ellers har 99,9 prosent av det vært gøy. Jeg savner det faktisk, selv om Petter ikke har lagt det fra seg til tross for at skiene er lagt på hylla.

– Som om hele verden raste

– Har du noensinne vært rasende på Petter Northug?

– Nei, jeg har vært veldig skuffet, men aldri rasende. Jeg hadde det ikke bra etter spesielt VM i Falun, da jeg tapte for Petter i stafetten. Det var som om hele verden raste for meg, og jeg hadde noen veldig tunge dager.

– Han sier på nyåret at han skal slå meg, at han er sterk og skal ta meg i en spurt. Han legger jo lista før VM på hjemmebane, og så stiller han opp her og driter seg ut igjen. Hvis det hadde vært i Norge, ville han aldri fått muligheten igjen på en ankeretappe, sa Northug den gang til NRK.

Petter Northug hevder de to egentlig aldri har vært uvenner.

– Nei, jeg vil ikke si det. Vi har heller ikke vært venner, kun rivaler. Jeg har hele tiden vært klar på at jeg ikke skal ha et vennskapsforhold til Calle, at han ikke skulle komme for nær meg. Fordi det da ville skadet min motivasjon til å slå ham, forteller det tidligere skiesset, som nyter TV-innspillingen på Rhodos.

– Jeg vet hvor travel og hvor lei man er etter endt sesong, og hvor hellig denne tiden er i forhold til hvile. Så at man har klart å samle så mange profilerte svenske og norske utøvere er rett og slett imponerende, sier han til VG.

Innspillingen av «Landskampen» avsluttes onsdag, halvannen uke etter at den startet. Totalt jobber drøyt 35 mennesker på settet.

Ingen ryker ut av det konkurransedrevne programmet, men til slutt krones Norge eller Sverige til vinnere. Det er foreløpig ikke bestemt om «Landskampen», som består av åtte episoder, skal sendes høsten 2019 eller våren 2020.

Programleder er Øyvind Mund (53).

