Madonna rasende på amerikansk journalist: – Jeg føler meg voldtatt

Den verdenskjente artisten hamrer løs og føler seg misbrukt etter å ha lest saken i New York Post.

Sangstjernen Madonna (60) stilte nylig opp for avisen New York Post, der hun skal ha brukt måneder av sin tid sammen med journalisten. Etter at saken nå har vært på trykk, er superstjernen så misfornøyd at hun på Instagram skriver at hun angrer på at hun har brukt så mye som fem minutter med journalisten.

Det er flere ting i artikkelen Madonna reagerer på.

«Journalisten som skrev denne artikkelen brukte dager, timer og måneder med meg, og ble invitert inn i en verden som mange mennesker aldri får oppleve. Hun valgte å fokusere på trivielle og overfladiske ting, som etnisiteten på min stand-in eller mine gardiners tekstiler, i tillegg til endeløse kommentarer om min alder - som aldri ville vært nevnt om jeg var en mann», skriver hun.

Den verdenskjente artisten snakker generelt ikke pent om den kvinnelige New York Post-journalisten.

«Jeg føler meg voldtatt», skriver Madonna, som utdyper:

«Og ja, jeg kan godt bruke det begrepet, da jeg selv ble voldtatt da jeg var 19 år gammel».

Madonnas raseriutbrudd er omtalt i flere utenlandske medier, deriblant People og NBC News.

60-åringen mener at den kvinnelige journalisten later som at hun er feminist, men at det i virkeligheten ikke er tilfellet.

I saken fra New York Times kan man lese, som Madonna er inne på, om en dobbeltgjenger, som var hyret inn til et show hun hadde, at personen så asiatisk ut, og om tekstilene i hennes hjem. Flere ganger drar journalisten også frem Madonnas alder.

Artikkelen, som ble publisert i New York Times 5. juni, kan du lese her.

