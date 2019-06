MØTES IKKE: Donald Trump Meghan Markle blir ikke gjester rundt samme bord på Buckingham Palace. Foto: EPA og AFP

Donald Trump: – Aldri kalt Meghan Markle «ekkel»

Donald Trump (72) nekter plent for å ha snakket stygt om hertuginne Meghan (37). Nå er det publisert et opptak som angivelig beviser at han lyver.

«Jeg har aldri kalt Meghan Markle «ekkel». Oppdiktet historie av Fake News Media, og de er herved avslørt! Vil CNN, NYTimes og andre si unnskyld? Tviler på det!», tvitret president Trump til sine nær 61 millioner følgere søndag.

Bakgrunnen er at den britiske tabloidavisen The Sun i forkant av Trumps statsbesøk i England denne uken, har fått presidenten i tale. Under intervjuet ble Trump konfrontert med hertuginne Meghans tidligere uttalelser på TV, om at hun mener Trump er «kvinnefornedrende» og «konfliktskapende». Under presidentvalget i 2015 var Meghan, tidligere skuespiller i TV-serien«Suits», en ivrig støttespiller til Hillary Clinton (71).

Blant annet uttalte Meghan den gangen at dersom Trump ble president, ville hun flytte til Canada.

Selv sier Trump i det ferske avisintervjuet at han ikke har fått med seg den gamle kritikken fra Meghan, og han skal ha reagert med å bruke ordet «ekkel» om hertuginnen, noe som raskt ble fanget opp av amerikanske medier.

Mens Trump nå nekter for å ha valgt nettopp den ordbruken, har The Sun publisert et lydopptak, der Trump angivelig sier følgende:

– Hva kan jeg si? Jeg visste ikke at hun var ekkel.

Han fortsetter imidlertid raskt med å si at det er fint å ha en amerikansk prinsesse i England, og at han er helt sikker på at Meghan vil gjøre en suveren jobb i sitt nye hjemland.

– Jeg håper hun har det bra, sier han om hertuginnen.

Tump lander på engelsk jord i dag, 3. juni, sammen med førstedame Melania Trump (49). I løpet av det tre dager lange statsbesøket skal Trump besøke dronning Elizabeth (93) på Buckingham Palace.

Treffes ikke

Prins Harry (34) skal være med på lunsjen, sammen med sin far, prins Charles (70), og hans kone, hertuginne Camilla (71). Også prins William (36) og hertuginne Kate (37) stiller opp, sammen med andre prominente briter.

Meghan kommer imidlertid ikke til å hilse på presidentparet, til tross for at hun er amerikansk. Det meldte både britiske og amerikanske medier i forrige uke. 37-åringen ble mamma for første gang for bare fem uker siden og har svangerskapspermisjon.

Britiske og amerikanske medier har imidlertid spekulert på om det er hertuginnens uttalte skepsis mot presidenten som er den egentlige årsaken til at de to ikke møtes.

Publisert: 03.06.19 kl. 10:47