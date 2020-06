GLEDER SEG: Hadia Tajik (36) og samboeren Kristian Skard (48) venter barn. - Vi gleder oss, skriver hun på facebook. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ap-nestleder Hadia Tajik er gravid

Hadia Tajik (36) og samboeren Kristian Skard (48) venter barn.

Det skriver Arbeiderpartiets netsleder på sin facebook-side lørdag ettermiddag.

– Me vert ein til i familien. No er eg tre månader på veg. Kristian og eg gler oss veldig, skriver hun på sin facbook-side.

Kristian Skard har to barn fra før av.

I slutten av november 2018 ble det kjent at de to hadde møttes på en sommerfest i juni 2018.

For et drøyt år siden skrev VG at paret hadde kjøpt seg en leilighet i bydelen Gamle Oslo for ti millioner kroner. Leiligheten er rundt 100 kvadratmeter stor, og har tre soverom. Det gir en pris på 100.000 kroner kvadratmeteren, som ikke er uvanlig i det dyre Oslo-boligmarkedet i den delen av byen, skrev VG i april ifjor.

I det politiske miljøet vakte det oppsikt da Skard den 24. september 2018 brått forlot avisen DN hvor han hadde vært politisk reporter til fordel for pr-byrået Try Råd.

Noe senere bekrefter Skard at han sa opp jobben sin på dette tidspunktet fordi rollen sto i veien for kjærlighetsforholdet til Hadia Tajik.

Helt siden sommeren det året var det blitt hvisket i gangene på Stortinget om at det hadde oppstått søt musikk mellom Aps nestleder og den profilerte journalisten, skrev VG i slutten av november 2018.

Da VG møtte Tajik den gangen forløp samtalen blant annet slik:

– Gratulerer med ny kjæreste! Hvordan føles det?

– Det er veldig fint!

VG møter en smilende Tajik på hennes kontor i Stortinget.

– Ja?

– Akkurat nå er livet godt.

Det betyr at det er en egen ro over det.

Tajik ler av hvor korte svar hun gir.

– Det var det jeg hadde tenkt å begrense meg til å si til deg i første omgang.

