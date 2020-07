RISTER LØS: Hun fikk ærestittelen Dame for sin lange karriere i britisk teater og har vunnet Oscar, men under coronakrisen er det andre videoer som gjelder. Foto: NATHAN STRANGE / AP

Dame Judi Dench (85) om hverdagen under corona: – TikTok reddet livet mitt

Oscar-vinneren hadde planer om å lære seg hver eneste Shakespeare-sonett under coronapandemien. I stedet fant hun seg et annet, uventet tidsfordriv.

Nå nettopp

Sammen med barnebarnet Sam Williams (23) lager Judi Dench (85) videoer på TikTok. For Dench har det å kunne riste løs på TikTok hjulpet henne med å holde humøret oppe mens teater- og filmbransjen holder stengt. Det delte hun i et intervju med Channel 4 News forrige uke.

– TikTok reddet livet mitt, sier hun i intervjuet.

– Jeg vet ingen ting om TikTok, fortsetter hun, og forteller at det er barnebarnet som kommer med ideer og tar ansvar for det tekniske.

FAMILIEN: Dench avbildet med kjæresten David Mills, datter Finty Williams og barnebarnet Sam Williams under en gallamiddag i London i 2013. Foto: TAL COHEN / EPA

I godt selskap

På det sosiale nettverket TikTok kan brukerne dele korte videoer med sang, musikk og dans. Dench og barnebarnet har valgt seg sistnevnte. I en av videoene står de med trygg avstand samtidig som de danser en av de mange populære TikTok-dansene.

– Jeg måtte øve, jeg måtte lære meg alle disse dansetrinnene. Ikke tro at det kommer naturlig, sier Dench.

Følg VG på TikTok: @vgnett

Også skuespiller Anthony Hopkins (82) har oppdaget den populære appen. Hopkins har delt sin tolkning av #toosieslidechallenge, en populær danserutine på TikTok, hvor han danser til låten «Toosie Slide» av artisten Drake.

Les også: Benjamin Ingrossos dans til hans nye låt «Shampoo» har gått viralt på TikTok

Flere andre superstjerner er å finne på TikTok. Blant annet er Mariah Carey, Alex Rodriguez og Jennifer Lopez, Cardi B, Jack Black og Justin Bieber alle aktive brukere.

Mange har tydd til TikTok i en hverdag preget av coronaviruset. Har du fått med deg de villeste corona-trendene på TikTok? Se video under!

Usikre tider

Under intervjuet med Channel 4 snakker Dench også om langt mindre lystige tema enn dansingen under en hverdag preget av coronakrisen.

– Du våkner opp og lurer på hvilken dag det er. Etter det lurer du på hvilken dato, og noen ganger hvilken måned det er. Så tenker du «hva skal jeg gjøre i dag?». Noen ganger stiller man spørsmålet «er det egentlig noe å gjøre i dag?»

Dench avslører videre at hun hadde planer om å bruke tiden under coronaepidemien til å lære seg hver eneste Shakespeare-sonett.

– Jeg har vel lært meg rundt ni, og det er 154 av dem, så jeg har litt igjen der. Ellers bruker jeg dagene på å male, snakke med venner og øve på TikTok-danser med Sam.

les også Hevder Trump ble lurt av ungdommer på TikTok

VG møtte Dame Judi Dench i 2019. Les det åpenhjertige intervjuet, hvor hun forteller om sorg, det å bli eldre og tatoveringen hun tok som 80-åring.

Dench har blant annet spilt rollen som «M» i filmene om «James Bond». I 1999 vant hun Oscar for beste kvinnelige birolle i filmen «Shakespeare in Love». Hun fikk ærestittelen Dame fra dronning Elizabeth i 1988 for sin lange karriere i britisk teater.

Sist var hun å se i spillefilmen «Cats», filmatiseringen av Andrew Lloyd Webbers musikal som ikke ble godt mottatt av kritikerne.

Publisert: 01.07.20 kl. 23:05

Les også

Fra andre aviser