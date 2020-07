Den italienske komponisten vant i 2015 Oscar for beste lydspor for filmmusikken til Quentin Tarantinos «The Hateful Eight». Foto: Mike Blake / Reuters

Filmkomponist Ennio Morricone er død

Den italienske komponisten Ennio Morricone er død, 91 år gammel.

Det opplyser en talsperson for familien overfor det italienske nyhetsbyrået Ansa. 91-åringen døde etter komplikasjoner som følge av et lårbeinsbrudd.

Morricone har komponert musikk til over 400 film- og TV-produksjoner, og mange av komposisjonene har fått klassikerstatus siden. Han er ansett som en av tidenes største filmkomponister, og har vært aktiv siden 50-tallet.

Italieneren er best kjent for å ha komponert musikken til en rekke ikoniske westernfilmer, deriblant «Once Upon a Time in the West» og «The Good, the Bad and the Ugly» med Clint Eastwood, samt «The Mission» fra 1986.

Morricone har også komponert flere klassiske verk, men er altså mest kjent for sin filmmusikk. Gjennom lydsporene til Sergio Leones «spaghetti western»-filmer utmerket italieneren seg gjennom innovative og unike komposisjoner som i ettertid har stått som sjangerdefinerende.

– Det er spaghetti-western han kommer til å huskes best for, men man må huske at han også skrev mye annet. Han var mer allsidig enn det mange gir han kredit for, sier redaksjonsmedlem og filmmusikk-ekspert i Montages, Thor Joachim Haga, til VG.

Han var Oscar-nominert seks ganger gjennom karrieren, men først i 2015 vant han sin første: for musikken til Quentin Tarantinos «The Hateful Eight». Han vant også æres-Oscar under utdelingen i 2007, den andre gjennom Oscar-historien til å få utdelt en slik pris.

– Det interessante med Morricone var at han kunne skrive så vakre melodier, men legge inn en liten sur note eller en lyd som røsket lytteren ut av det. Han kunne hente inn andre elementer, som skrivemaskiner eller sakser, og bruke det i musikken, sier Haga.

I januar i fjor spilte Morricone i Telenor Arena.

