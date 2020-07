Den italienske komponisten vant i 2015 Oscar for beste lydspor for filmmusikken til Quentin Tarantinos «The Hateful Eight». Foto: Mike Blake / Reuters

Ennio Morricone er død

Den italienske komponisten Ennio Morricone er død, 91 år gammel.

Det opplyser en talsperson for familien overfor det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Morricone har komponert musikk til over 400 film- og TV-produksjoner, og mange av komposisjonene har fått klassiker-status siden. Han er ansett som en av tidenes største filmkomponister, og har vært aktiv siden 50-tallet.

Dødsårsaken er ikke kjent.

Italieneren er best kjent for å ha komponert musikken til en rekke ikoniske western-filmer, deriblant «Once Upon a Time in the West» og «The Good, the Bad and the Ugly» med Clint Eastwood.

Morricone har også komponert flere klassiske verk, men er altså mest kjent for sin filmmusikk.

I 2015 vant han sin første Oscar for musikken til Quentin Tarantinos «The Hateful Eight». Han vant også æres-Oscar under utdelingen i 2007.

I januar i fjor spilte Morricone i Telenor Arena.

